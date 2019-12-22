فلاحون صغار يستفيدون من آلات للتّسميد "المعقلن" نواحي تاونات

هسبريس من قرية با محمد

لا حديثَ وسطَ فلاحي منطقة "قرية با محمد"، الواقعة غرب مدينة تاونات، إلا عنِ التّساقطات المطرية الأخيرة التي أنعشتْ قلوبَ المُزارعين الصّغار كما الكبار قبل أن تنعش الزرع والضرع.

عبد العزيز (64 سنة) واحد من هؤلاء، يبدُو متحمّساً خلال حديثه لأحد أطر المكتب الشّريف للفوسفاط وهو يبسّطُ له علاقة التّربة بالأسمدة المستعملة وطرق الزّراعة.

الدّرس الأول الذي اسْتخلصه عبد العزيز من هذه الدّردشة العابرة، التي جمعته مع مهندس زراعي تابع للمكتب الشّريف للفوسفاط، هو أنه "لا يجبُ حرث الأرض إلا بعد الاطلاع على خصائصها، وطبيعة الأسمدة التي تليق بها وستمكنها من ضمان إنتاج وفير يوجه للتسويق"، يقول هذا الفلاح وهو يطالعُ سلسلة من الإجراءات الوقائية يقدّمها المكتب في إطار "آلية المثمر".

وتتميّز منطقة تاونات بزراعة الزيتون، الذي يمثّل المنتوج الرئيس في جماعة قرية "با محمد" التي تبعد عن تاونات بحوالي 53 كلم، وهو ما دفع مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط إلى إطلاق مرحلة جديدة من الآلية المتنقلة "مثمر" للموسم الفلاحي 2019-2020، مستهدفةً أكثر من 400 فلاح يملكون أراضٍ زراعية.

وتستهدف نسخة 2019-2020 من آلية المثمر المتنقل ثلاث زراعات هي: الحبوب والقطاني، الأشجار المثمرة والخضروات. وفي المجموع، سيتم استهداف 28 إقليماً، أي 180 منطقة ذات إمكانيات كبيرة عبر تراب المملكة، وهو ما سيمكن من الوصول إلى ما لا يقل عن عشرة آلاف فلاح.

وتراهنُ المجموعة عبر آلية "المثمر" على تقديم حلول زراعية تغطي عدة جوانب: علمية (تحليلات التربة والتوصيات المتعلقة بالأسمدة المطلوب استخدامها)، وتقنية (الدورات التدريبية)، وتكنولوجية (التطبيقات المتنقلة والخدمات الرقمية).

عصام بوطيبي، مهندس زراعي، قال إنّ "الهدف من هذا اليوم الدراسي هو التّقرب من الفلاحين ومعرفة حاجياتهم، خاصة في ما يتعلّق بالتسميد المعقلن"، كما يروم "تقديم شروحات حول مبادئ التسميد والمشروع الجديد الذي تم إطلاقه مؤخراً المتعلق بالوحدة الذكية لإنتاج السماد المعقلن، وهي عبارة عن آلة الهدف منها هو إنتاج السماد انطلاقاً من تحاليل التربة".

وأضاف المهندس ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنّ "هذه الآلة الجديدة ستمكن من معرفة حاجيات التربة والنبات والسماد الملائم لكل أرض"، مشيراً إلى أنّ "أزيد من 400 فلاح حضر هذه اللقاءات للتعرف على هذا المشروع، الذي سيستفيد منه جميع الفلاحين".

أما مصطفى الميسروي، مدير شركة "فرتكا"، فقال إن "هناك مهندسين معبئين للاستماع إلى حاجيات الفلاحين ولإرشادهم حتى يحصلوا على نتيجة جيدة في آخر الموسم الفلاحي"، مضيفاً أنّه "تم تخصيص آلات ذكية من أجل تسهيل التسميد المعقلن".

وقال خالد، فلاح ابن المنطقة: "تعلمت كيف أحرث الأرض وكيف أنتقي الأسمدة المطلوبة وتحاليل التربة لمعرفة حاجياتها، وقد أدت هذه الإجراءات إلى تحقيق نتائج مهمة في الموسم الماضي".

وخلال السنة الجارية، ستتم مواكبة أكثر من 4000 منصة تطبيقية من طرف فرق "المثمر"، منها 1135 مخصصة لأشجار الزيتون. كما سيتم القيام بأكثر من 10000 تحليل للتربة، مع تعبئة المئات من المهندسين الزراعيين لمجموعة "OCP" في جميع المراحل.

وتهدف آلية المثمر إلى تمكين الفلاحين من الرفع من مردودية وجودة المحاصيل، بفضل المسار التقني للزراعات وتبني النهج العلمي القائم على توفير التغذية المتوازنة، بالإضافة إلى تدعيم القدرات وتبادل المعلومات، مع إدماج مختلف الفئات الاجتماعية والاقتصادية، وخاصة النساء القرويات والشباب.

وتشمل آلية المثمر المتنقل أيضاً تنظيم عروض توضيحية لمساعدة الفلاحين على التأقلم مع التطبيق الجديد للنصائح الفلاحية "@tmar" الذي أطلقته مؤخراً مجموعة "OCP"، وهو أداة رقمية جديدة توفر الدعم التقني للفلاحين، لتمكينهم من اتخاذ القرارات الجيدة في الوقت المناسب.

ويضم هذا التطبيق ست خدمات تشغيلية (التتبع الحقلي، تركيبتا NPK، محاكي الربحية، الطقس، معلومات الأسواق ودكتور النباتات). وترتكز باقة الخدمات المقدمة على مفاهيم ونماذج تكنولوجية متقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي، وصور الأقمار الصناعية، والعديد من المحاور التي تمكن من تقديم توصيات على المقاس لكل فلاح حسب احتياجاته.

يستهدف برنامج المثمر، الذي تم إطلاقه في شتنبر 2018، في نسخته الأولى، ثلاث زراعات رئيسية: الحبوب والقطاني، والخضروات، وأشجار الزيتون. وقد جابت الآلية مختلف مناطق المغرب لمقابلة الفلاحين؛ إذ استهدفت أكثر من 160 منطقة في حوالي 28 إقليماً عبر تراب المملكة. وفي المجموع، استفاد أكثر من 10000 فلاح، بمن فيهم حوالي 1000 امرأة، من المواكبة.

وحسب مجموعة "OCP"، فقد مكن "المثمر" من متابعة ما لا يقل عن 2000 منصة تطبيقية، منها 1000 للخضروات والقطاني، 7000 لأشجار الزيتون، و300 لزراعة الخضروات.

وبفضل تعبئة العشرات من الخبراء وكذا الشركاء الموزعين، تم تنظيم أكثر من 10000 جلسة للإرشاد الشخصي مع الخبراء في المكان.