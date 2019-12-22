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الرئيسية | جهات | حملة طبية مجانية تستهدف المرضى في إقليم ميدلت

حملة طبية مجانية تستهدف المرضى في إقليم ميدلت

حملة طبية مجانية تستهدف المرضى في إقليم ميدلت
ياسين أوشن من خنيفرة
الأحد 22 دجنبر 2019 - 09:55

نظمت المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بميدلت، بشراكة مع جمعية الشفاء لمرضى سرطان الرأس والعنق، حملة طبية لجراحة الأنف والأذن والحنجرة بالمستشفى الإقليمي.

مصدر من المستشفى قال إن "الحملة ناجحة بعدما تجندت لها الأطر الطيبة الضرورية؛ فقد استفاد منها المرضى بشكل مجاني، لا سيما فئة الأطفال القادمين من مناطق تابعة ترابيا لإقليم ميدلت، منها بومية وتونفيت والريش".

وأضاف المصدر نفسه، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "93 عملية جراحية أجريت لاستئصال اللوزتين. كما استفاد 316 مواطنة ومواطنا من الفحوصات الطبية في اختصاص الأنف والأذن والحنجرة".

وتابع: "من لم يحالفهم الحظ في الاستفادة من حملة هذين اليومين، ضُرب لهم موعد في حملة مقبلة حتى يتسنى لهم العلاج بشكل مجاني أسوة ببقية المستفيدين من أبناء الإقليم".

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