خدمات طبية مختصة تحط الرحال في "لالا عزيزة"

إبراهيم مغراوي من مراكش

استفاد حوالي 1500 من سكان الجماعة الترابية القروية "لالا عزيزة"، في إقليم شيشاوة، من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات، نظمت من طرف مندوبية الصحة بإقليم شيشاوة، بتنسيق مع المديرية الجهوية للصحة بجهة مراكش آسفي وبتعاون مع السلطات المحلية بشيشاوة.

وسعت هذه المبادرة التي نظمت بجماعة توجد بأعلى قمم جبال الأطلس الكبير بإقليم شيشاوة، التي حاصرتها الثلوج خلال التساقطات التي عرفتها المنطقة، إلى توفير الفحوصات والتحاليل والأدوية للمستفيدين منها.

ولإنجاح هذه القافلة التي تمت في سياق عملية رعاية 2019ـــ2020 التي انطلقت بجهة مراكش آسفي منذ شهر نونبر، لفائدة ساكنة المناطق المتضررة بفعل موجات البرد، وفرت الجهات المنظمة ثلاث وحدات طبية متنقلة وسيارات إسعاف.

وبهذه المناسبة، قال مولاي الطيب العمراني، المندوب المكلف بقطاع الصحة بشيشاوة، في تصريح لهسبريس، إن هذه الحملة الطبية التي أشرف عليها عامل الإقليم، "تستهدف تعزيز الخدمات الصحية الأساسية والوقائية والتوعوية المقدمة على مستوى المراكز الصحية بالعالم القروي، عبر توفير خدمات صحية للقرب".

وأضاف: "استفاد من الصحة المدرسية 134 طفلا من المتمدرسين، و131 استفادوا من الأدوية بالمجان"، موردا أن "التحضير لهذه القافلة تم منذ بداية هذا الأسبوع بعدما انكبت جهود لجنة اليقظة بالإقليم على إزاحة الكمية الكبيرة للثلوج التي حاصرت جماعة لالا عزيزة، ما سهل عملية التنقل لتقديم هذه الخدمات الصحية".

ولتحقيق الأهداف المسطرة للحملة الطبية المذكورة، وفر المنظمون طاقما مهنيا يتكون من أطباء وصيادلة وممرضين وتقنيين وإداريين، بالإضافة إلى التجهيزات البيو-طبية من آلات متنقلة للفحص بالصدى، ومختبرات للتحاليل متنقلة، وكراسي مخصصة لطب الأسنان، وآلات لقياس حدة البصر، وتجهيزات أخرى.