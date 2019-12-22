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كُتّاب وآراء
عامل أزيلال يحاور "تنسيق المعطلين" بمدينة دمنات
أجهضت القوات العمومية بمدينة دمنات إقليم أزيلال، مساء السبت، شكلا احتجاجيا دعت إليه التنسيقية المحلية للمعطلين المجازين، للمطالبة بالتشغيل والكرامة ورفع التهميش عن المدينة.
وقال محمد جفى، المنسق المحلي لتنسيقية المعطلين المجازين بدمنات، إن "السلطات الأمنية طوقت المسيرة التي شاركت فيها الجماهير الشعبية المقدر عددها بـ300 فرد بترسانة كبيرة من العناصر الأمنية تطويقا شبيها بالحصار الذي كان يُضرب على حراك الحريف، وكانت على وشك التدخل بشكل عنيف"، موردا أن "مجموعة من المناضلين توصلوا سابقا بقرار منع المسيرة".
وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "السلطات انصاعت في الأخير لضغط الجماهير، مما أدى إلى بها إلى دعوتنا إلى إجراء حوار مع عامل الإقليم الاثنين المقبل لمناقشة هذا الموضوع الذي خضنا بسببه أشكالا نضالية متفرقة منذ شهور".
وزاد جفى "هذا الحوار الذي جاء من أجل امتصاص غضب الجماهير لن يثنينا عن مواصلة الاحتجاج إلى حين تحقيق مطالبنا العادلة والمشروعة، المتمثلة في الاطلاع على أوراق مباراة التوظيف بسلك التعليم الأخيرة، ثم التشغيل بأسلاك الوظيفة العمومية لمحاربة البطالة التي تعمق معاناتنا وتؤزم أوضاعنا المادية".
تجدر الإشارة إلى أن باشا دمنات سبق أن أصدر قرارا، أول أمس الجمعة، يقضي بمنع تنظيم وقفة احتجاجية ومسيرة غير مرخصتين، وجه نسخة منه إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية لأزيلال وعامل إقليم أزيلال قصد الإخبار، وإلى عميد مفوضية الشرطة بدمنات للتنفيذ.