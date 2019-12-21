ملعب للقرب يثير غضب ساكنة "السعادة" بأكادير

رشيد بيجيكن من أكادير

طالبت عريضة تحمل توقيعات ساكنة إقامة السعادة بأكادير بـ"رفع الضرر الناجم عن استعمال ملعب للقرب أمام الإقامة، الذي أصبح مصدر إزعاج للساكنة بفعل غياب تنظيم أوقات الدخول والخروج إليه، واستغلاله منذ الساعات الأولى من اليوم وإلى غاية أوقات متأخرة من الليل، فضلا عن الفوضى التي تسود جنبات المنشأة الرياضية، مما يضر بفضاءات الإقامة وممتلكات الساكنة كالسيارات وغيرها".

حسن الخضير، عضو لجنة التنسيق بإقامة "السعادة 3"، قال في تصريح لهسبريس إن "ساكنة هذه الإقامة، التي يتواجد بها 270 مالكا، تعاني من توالي إزعاج ملعب القرب المتواجد غير بعيد عن مساكننا؛ إذ سبق أن راسلنا المصالح المختصة لكن دون إيجاد أي حل لهذا المشكل القائم".

وأوضح المتحدّث أن "هذا الملعب تظل أبوابه مفتوحة ليل نهار، وبدون حارس قار، كما أن الدخول إليه منذ الساعات المبكرة من اليوم يتسبب لنا في الإزعاج من طرف القاصرين، الأمر الذي يُقلق راحة المقيمين بهذه الإقامة. هذا إلى جانب ولوجه من طرف شباب من الجنسين ومتسكعين ومنحرفين، وممارسة أمور مخلة بالحياء ومحظورة به".

وأورد حسن الخضير أن الجماعة الترابية لأكادير أقدمت على تعيين حارس للملعب "غير أنه حلّ ترقيعي؛ إذ لا يحضر إلا خلال أوقات محدودة من اليوم، ليبقى مفتوحا الملعب ليل نهار كالعادة"، مضيفا: "نطالب كساكنة بزيادة ارتفاع الحواجز الحديدية لمنع ولوج الغرباء إلى الملعب، كحل أولي في انتظار تسويره".

ومن مطالب الساكنة أيضا، ذكر المتحدّث، "تحديد أوقات فتح الملعب وإغلاقه، مع تعيين حارس قار يتكلف بهذه المهمة، إلى جانب وضع برمجة واضحة ومنطقية للأنشطة الرياضية تراعي مصلحة الساكنة المجاورة".