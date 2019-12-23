تشييد مستشفى بوجدة يثير انتقادات بالناظور

عبد الكريم هرواش من الناظور

أثار توقيعُ عقدِ اتّفاقية بين وزارة الصحة وولاية ومجلس جهة الشّرق لإنشاء مستشفى جهوي بمدينة وجدة موجة سخطٍ عارمةً في صفوف عددٍ من الفاعلين بمدينة النّاظور، بعدما كانوا يترقبون بناء المستشفى الإقليمي الذي كانَ على طاولةِ وزارة الصحّة منذُ سنة 2017 بمدينتهم.

وعبّر نشطاء ناظوريون على مواقع التّواصل الاجتماعي عن استيائهم من تهميش مدينة النّاظور في الجهةِ الشّرقية، مُعتبرين أن كافّة المشاريع تتمركزُ بمدينة وجدة فيما يتمّ إقصاء النّاظور بشكل غير مُبرّر رغم المطالب المتكرّرة التي ما زالَ صداها يتردد.

ونالَ مستشارو النّاظور في مجلس جهة الشّرق نصيبًا من الانتقاد والسّخط، حيث اعتبرهم النّشطاء الغاضبون "دونَ جدوى بسبب تهاونهم بخصوص الدّفاع عن مطلبِ تنزيل مشروع بناء المستشفى الإقليمي الذي أصبح الآن طيّ الإهمال"، داعينَ إيّاهم إلى الاستقالة من مهامهم لعجزهم عن الدّفاع عن مصالح المدينة وساكنتها.

وقال ميلود الرحموني، فاعل جمعوي، إن تخصيص مدينة وجدة بهذا المستشفى الذي كان منتظرًا أن يتمّ تشييده بمدينة الناظور، "يُعتبر سياسة ممنهجة لإقصاء هذه المدينة وحرمانها من هذا المشروع".

ووصف هذه السّياسة بـ"العناد من طرف المسؤولين الذين يثيرون الفتنة في المغرب، ضاربين في الصميم الخطاب الملكي الذي دعا إلى الاستجابة لمطالب المواطنين مهما كان نوعها"، موردا: "نحن كمجتمع مدني عقدنا عدّة لقاءات تواصلية مع المسؤولين لتفعيل هذا المشروع، لكن مع الأسف باءَ كل شيء بالفشل".

وبهذه المناسبة، يردف المتحدث ذاته، "نقول لكافة القائمين على الشأن العام بالمدينة، سواء البرلمانيين أو أعضاء مجلس الجهة، إنّكم لم تقدّموا شيئا تجاه هذا المشروع وبقية المشاريع الأخرى، ما أصاب المواطن الناظوري بنوع من الخيبة جراء الثقة التي وضعها فيكم، وجراء عدم إيفائكم بوعدكم".

ومن جهته، قال كمال شيلح، فاعل جمعوي أحد أعضاء حركة "متطوعون من أجل الناظور": "لا يعقل لمدينة مثل النّاظور التي تدر على خزينة الدولة عمولة صعبة على مدار كلّ سنة، أن لا تستفيد من أيّة مشاريع مدنية في كافة القطاعات".

وأوضح أن "حوالي 40 ألف نسمة من مواطني منطقة الرّيف يجرون تشخيصا لمرض السّرطان في كل عام، وكان يكفي أخذ هذا الرقم بعين الاعتبار لتشييد مستشفى بمنطقة الرّيف، لكن مع الأسف هؤلاء (المسؤولين) لا يبالون بالأمر".

وأضاف المتحدث أنّه "رغم كل المطالب التي نادى بها نشطاء مدينة الناظور من أجل هذا المشروع، إلا أنها لم تجد لها صدى، لتتم مفاجأة الجميع ببناء مستشفى آخر في مدينة وجدة، فيما يبقى من نصيب مدينة الناظور ومنطقة الرّيف ككل مجرّد جناح في مستشفى الحسني تقتصر مهمته على التّشخيص فقط، أما العلاج فيضطر المرضى إلى تكبّد مشاق التنقّل صوب المستشفيات الأخرى، مما يزيد من حدّة معاناتهم".