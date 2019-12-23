مئات الفلاحين يستفيدون من حملة بإقليم الحوز

إبراهيم مغراوي من مراكش

استفاد حوالي 300 فلاح صغير من حملة تحسيسية حول الممارسات الجيدة للإنتاج؛ انطلقت بالجماعة القروية توامة في إقليم الحوز.

وعن الغاية من هذا النشاط، الذي ينظم على مدى أسبوع من طرف المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، وتمويل من وكالة التنمية الفلاحية، التابعين لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أوضح عبد السلام فوزي، رئيس مصلحة إنجاز مشاريع السلاسل الفلاحية، أن "هذه الحملات تأتي في إطار عناية وزارة الفلاحة بالتغذية الصحية، ونسعى من خلالها إلى توعية الفلاحين بالقيمة الغذائية لمنتوجهم، وتمكينهم من الممارسات الجيدة لزراعة شجر الخروب والزيتون واللوز، وكيفية تثمينها، واستعمال الممارسات الجيدة لما لها من أهمية غذائية".

وأضاف أن "هذه الورشات تسعى كذلك إلى تبادل التجارب والخبرات بين الفلاحين الصغار المستفيدين من مشروع يهم زراعة 4374 هكتارا لشجر الخروب ومشروعين لسلسلة الزيتون على مساحة قدرها 4400 هكتار"، مشيرا إلى أنه "خلال الموسم الفلاحي الحالي تم إنجاز مشروع لتنمية الجوز على مساحة 400 هكتار، علما أن المديرية الإقليمية للفلاحة أنجزت 2700 هكتار بخصوص اللوز ما بين 2018 و2022".

جدير بالذكر أن هذا التكوين يتم بين الهيئات السابق ذكرها وحاملي المشاريع بعدة جماعات قروية بإقليم الحوز وإقليم مراكش.