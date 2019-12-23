هذه توقعات الأرصاد الجوية لطقس اليوم الاثنين

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الإثنين، أن يكون الطقس باردا نسبيا فوق مرتفعات الأطلس خلال الليل والصباح، فيما ستكون الأجواء مستقرة مع سماء قليلة السحب إلى صافية بجل جهات المملكة.

وستتشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل، مرفوقة بكتل ضبابية فوق السواحل، فضلا عن هبوب زوابع رملية محلية بالأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح معتدلة من القطاع الشرقي بالأقاليم الجنوبية، ومن القطاع الشمالي إلى متقلبة الاتجاه بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 02 و04 درجات بالمرتفعات، وما بين 03 و08 درجات جنوب المنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس والجنوب الشرقي، وما بين 08 و13 درجة بالسهول الداخلية والسايس ومنطقة سوس وداخل الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 12 و17 درجة جوار السواحل وفوق السهول الشمالية والوسطى.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 12 و18 درجة بالمرتفعات، وما بين 18 و24 درجة بالشمال والوسط والمنطقة الشرقية والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس وجوار سواحل المحيط الأطلسي وبالجنوب الشرقي، وستكون ما بين 24 و30 درجة بالجنوب وسوس.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان في الواجهة المتوسطية، وهائجا إلى قوي الهيجان بالغرب، وقليل الهيجان إلى هائج شرق البوغاز، وقوي الهيجان إلى جد قوي الهيجان ما بين طنجة وطانطان، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي سواحل المحيط الأطلسي، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طرفاية وبوجدور.