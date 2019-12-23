حفل يكرم مسؤولين قضائيين بمحكمة ورزازات

محمد ايت حساين من تنغير

نظّمت المحكمة الابتدائية بورزازات، بشراكة مع المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بورزازات والمكتب المحلي لودادية موظفي العدل بورزازات، حفل تكريم لكل من خالد الركيك، وكيل الملك السابق بالمحكمة الابتدائية بورزازات، وعلي أيت كاغو، الرئيس السابق للمحكمة ذاتها، وهما أيضا عضوان في المكتب المركزي للودادية ذاتها، اعترافا لهما بالمجهودات التي قدماها لقطاع العدالة خلال مشوارهما المهني بورزازات.

حفل تكريم المسؤولين القضائيين حضره كل من عبد اللطيف بلحميدي، الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بورزازات، ونوابه ومسؤولين قضائيين بالمحكمتين الاستئنافية والابتدائية وأعضاء المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بورزازات وأُطر وموظفي كتابة الضبط ومحامين وعدول وموظفين وفعاليات مدنية ومسؤولي الإدارة الترابية ومختلف الفعاليات المهتمة والمرتبطة بالعدالة.

وتميز هذا الحفل بأجواء متميزة ومفعمة بكلمات المتدخلين التي أبرزت خصال المحتفى بهما، واللذين قضيا سنوات من العمل القضائي الجاد والسهر على تطبيق القانون وحماية مصالح المواطنين وإعطاء لكل ذي حق حقه، وفق ما ينص عليه القسم الذي يؤديه القاضي أمام الله والملك.

وأكدت كلمات المسؤولين القضائيين الحاضرين في حفل التكريم وكذا المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة أن المبادرة التكريمية أتت "عرفانا بالمجهودات التي بذلها المسؤولان القضائيان بالمحكمة الابتدائية بورزازات، اللذان قضيا جزءا من عمرهما في خدمة المرتفقين والمرفق القضائي".

كما أثنى عدد من المسؤولين القضائيين في كلماتهم بالمناسبة مسيرة المسؤولين في مسارهما المهني برئاسة المحكمة والنيابة العامة، موضحين أن تجديد الثقة المولوية السامية في شخصهما من خلال تعيين علي أيت كاغو رئيسا للمحكمة الابتدائية بتارودانت وخالد الركيك وكيلا للملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش خير دليل على أنهما قدما خدمات جليلة لهذا القطاع الحساس بالمملكة.