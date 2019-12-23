يساريون ببرشيد يدعون إلى إطلاق سراح معتقلين‎

هسبريس من الرباط

دعا فرع الحزب الاشتراكي الموحد ببرشيد إلى المطالبة بإطلاق سراح معتقلي الريف وجرادة و"كل الحركات الشعبية وكافة المعتقلين السياسيين، ووقف كل المتابعات الانتقامية في حقهم والاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لكل الحركات الاحتجاجية لضمان شروط العيش الكريم".

وندد الفرع بالقرارات والسياسات العمومية الصادرة عن الجماعات الترابية بالإقليم في تدبير الشأن المحلي والإقليمي، و"الذي لا يرقى إلى تطلعات المواطنات والمواطنين، حيث أصبحت مدينة برشيد تعيش في الآونة الأخيرة حالة من الاستياء والقلق في أوساط الساكنة نتيجة تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بسبب إصرار المسؤولين عن تدبير الشأن المحلي على نهج سياسة التهميش والإقصاء واعتماد خيارات ارتجالية بعيدة عن أية تنمية اقتصادية مستدامة وناجعة".

وعبّر التنظيم عن استيائه من الوضع الصحي بالإقليم وتضامنه المطلق مع المتضررين من الإهمال الصحي على العموم وما يقع بقسم الولادات على وجه التحديد، مطالبا بتحسين وتجويد الخدمات الصحية بالمستشفى الإقليمي الذي يعاني من قلة الأطر الصحية والتمريضية وضعف التجهيزات وانعدام الأدوية؛ وهو ما يعرض صحة المواطن لمزيد من المخاطر، وضرورة توسيع المستشفى الإقليمي لبرشيد ومده بالتجهيزات الضرورية والأطر الطبية، ناهيك عن تأهيل قسم المستعجلات ومستشفى الأمراض النفسية.

وجدد الفرع المحلي للتنظيم السياسي سالف الذكر التنديد بـ"مخطط تدمير المدرسة العمومية والإجهاز على المكتسبات والحقوق وتجاهل المطالب المشروعة والعادلة لمختلف الفئات التعليمية والاكتظاظ المهول بالمؤسسات التعليمية بالإقليم وهشاشة البنيات التحتية وضعف وسائل النقل بالنسبة للتلاميذ المنحدرين من القرى والبوادي البعيدة وكذلك بمشاكل النقل الجامعي"، مطالبا بتوفير فرص الشغل والتوظيف في وجه المعطلين.

واستنكر البلاغ المعاناة اليومية لساكنة إقليم برشيد جراء التلوث البيئي، وما آلت إليه أوضاع سكان بعض الجماعات القروية المنذرة بالعطش كالفقرة والمباركين وجاقمة وأولاد زيدان ورياح، واستمرار معاناة الساكنة من انعدام جودة المياه الصالحة للشرب مقابل الارتفاع المهول لفواتير الماء والكهرباء، والقطع بدون إشعار لهاتين المادتين، مطالبا برفع المعاناة عن التجار الصغار والفئات المهمشة وإيجاد الحلول الفعلية أصحاب المحلات التجارية بأسواق القرب التي أصبحت تعاني من الركود والأزمة القاتلة نتيجة التسيير والتدبير الارتجالي للجماعة الترابية.

وذكر الفرع المحلي بضرورة مضاعفة وتكثيف الجهود الأمنية لحماية سلامة المواطنين ومحاربة السرقات والجريمة، والزيادة في النقاط الأمنية أمام المؤسسات التعليمية خصوصا أمام الإعداديات والثانويات لمحاربة ظاهرة التحرش بالتلميذات والحد من انتشار المخدرات في صفوف التلاميذ والتلميذات.

وختم التنظيم الحزبي بلاغه بدعوة المنتسبين إليه والمتعاطفين بالجهة إلى اﻻنخراط بقوة في الدينامكية التي يعرفها منذ مؤتمره الوطني الرابع، والعمل على توفير شروط التحضير الجيد وإنجاح كافة الأنشطة التي ينظمها الحزب أو الفيدرالية جهويا.