استفادة 479 امرأة حبلى من قافلة طبية في أزيلال

حميد رزقي

نظّمت المندوبية الإقليمية للصحة بأزيلال، قافلة طبية متخصصة في التوليد والنساء، بثمانية مراكز صحية قروية تابعة لمندوبية الصحة بأزيلال.

واستفاد من خدمات هذه القافلة الطبية حوالي 479 امرأة حبلى، من فحوصات طبية متخصصة والفحص بالصدى، بحوالي 11 جماعة على مستوى سبع قيادات بإقليم أزيلال.

وذكر أيت حدو عادل، المندوب الإقليمي للصحة، أن هذه المبادرة، التي نظمتها المديرية الجهوية للصحة بجهة بني ملال خنيفرة بدعم من السلطات الإقليمية والمحلية وبشراكة مع جمعية نضال امرأة بالقصر الكبير وبمساهمة أطباء اختصاصيين في التوليد والنساء مقيمين بالمستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط، تدخل في إطار الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها المندوبية للعناية بالمرأة الحبلى، عبر المساهمة في الكشف المبكر للحمل في حالة خطر والمساهمة في انخفاض نسبة الوفيات التي يشهدها الإقليم وخاصة في هذه الفترة من السنة، في إطار تنزيل برنامج المندوبية الإقليمية للصحة بأزيلال الذي يروم تعزيز الصحة في العالم القروي والمناطق الجبلية لمواجهة البرد القارس وتساقط الثلوج، وخاصة التكفل بالمرأة الحبلى.

وفي سياق متصل بالأهداف الرامية إلى دعم الفئات الهشة والمساهمة في التخفيف من آثار موجة البرد القارس، نظمت مؤسسة السلام للإنماء الاجتماعي فرع مدينة الجديدة، بتعاون مع الهلال الأحمر المغربي بمدينة أزيلال بمنطقة أيت عبدي الجبلية التابعة إلى جماعة زاوية أحنصال بإقليم أزيلال، قافلة تضامنية إنسانية بمنطقة "أيت عبدي"، استفادت منها 880 أسرة بكل من دواوير "سلولت، تناتمين، إميضر، زركان، تفراوت وأوجا".

وشملت القافلة توزيع مواد غذائية، ملابس شتوية وأغطية، كما تخللت هذه العملية أنشطة ترفيهية وتوزيع لعب وملابس لفائدة تلاميذ المدرسة الجماعاتية "بأوجا".