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توقعات الأرصاد الجوية لطقس اليوم الثلاثاء بالمغرب

توقعات الأرصاد الجوية لطقس اليوم الثلاثاء بالمغرب
هسبريس - و.م.ع
الثلاثاء 24 دجنبر 2019 - 06:05

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الثلاثاء، أن يكون الطقس باردا نسبيا فوق المرتفعات والهضاب العليا خلال الليل والصباح، مع تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل، مرفوقة بكتل ضبابية فوق السواحل والسهول المحيطية والواجهة المتوسطية وهضاب الفوسفاط وولماس والسهول الداخلية وشمال الأقاليم الجنوبية.

وستكون الأجواء مستقرة مع سماء قليلة السحب إلى صافية بجل جهات المملكة، فضلا عن هبوب زوابع رملية محلية بالأقاليم الجنوبية للمملكة.

وستهب الرياح معتدلة إلى محليا قوية، من القطاع الشرقي بالبوغاز والأقاليم الجنوبية وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الجنوبي إلى شرقية بالشرق، ومن القطاع الشرقي إلى شمالية بالجنوب الشرقي ومن القطاع الغربي إلى شمالية في باقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين -02 و04 درجة بالمرتفعات والهضاب العليا الشرقية وما بين 04 و10 درجات بالمنطقة الشرقية والسايس وهضاب الفوسفاط وولماس وسفوح الجنوب الشرقي، وما بين 10 و18 درجة بالسهول الشمالية والوسطى ومنطقة سوس والجنوب الشرقي والأقاليم الجنوبية وقرب السواحل.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 12 و18 درجة بالمرتفعات والواجهة المتوسطية، وما بين 18 و24 درجة بالشرق والسايس وهضاب الفوسفاط وولماس والشمال الغربي والسفوح الجنوبية الشرقية، وستكون ما بين 24 و30 درجة بالسهول الشمالية والوسطى والجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية وقرب السواحل ومابين 30 إلى 34 درجة بسوس وغرب الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان في الواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان، وسيصبح هائجا بباقي سواحل المحيط الأطلسي، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طرفاية وبوجدور.

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