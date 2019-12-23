حملة طبية مجانية تعالج مئات الفقراء بـ"إداوسملال‬"

مصطفى البكار من تزنيت

استفاد 140 طفلا و220 امرأة من الحملة الطبية التي أشرفت على تنظيمها جمعية دعم التربية والتكوين إداوسملال لفائدة ساكنة الجماعة الترابية تيزغران، في إقليم تزنيت.

وهمّت هذه القافلة، التي احتضنها مقر دار الطالب، علاجات في تخصصات الفحص بالصدى لفائدة النساء الحوامل مع التحليل، والتحسيس والكشف المبكر لسرطان الثدي وعنق الرحم وفحوصات في طب العيون، إضافة إلى أنشطة ترفيهية ثقافية استهدفت فئة اطفال التعليم الاولي.

كما قُدمت خلال هذه العملية، التي سهر عليها فريق طبي وتمريضي متخصص، تشخيصات عديدة شملت حالات مستعجلة.

وتندرج هذه المبادرة الاجتماعية، حسب المشرفين عليها، "في إطار العمل التطوعي الذي تقوم به جمعية إداوسملال لدعم التربية والتكوين بهدف المشاركة في مبادرات التنمية المحلية، خصوصا في الجانب المتعلق بالصحة والتعليم عبر المساهمة في تجويد الخدمات وتقريب أخرى لفائدة ساكنة المناطق الجبلية".

تجدر الإشارة إلى أن هذا اليوم الطبي نظم بتعاون مع جمعية أطر وطلبة المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بتزنيت والمديرية الإقليمية للصحة بتزنيت، وبتنسيق مع جمعية راضية لدعم مرضى سرطان الثدي وعنق الرحم وجمعيتي دار الطالب والنقل المدرسي.