الأرصاد الجوية: الأجواء تعود إلى الاستقرار بالمملكة

هسبريس - أمال كنين

بعد الاضطرابات الجوية التي عاشتها البلاد خلال الأسبوع، عادت الأجواء للاستقرار بداية من اليوم الاثنين؛ فقد ساد طقس مستقر خلال بداية هذا الأسبوع، كما ستكون درجات الحرارة معتدلة، فيما سيكون الطقس باردا ليلا.

وحسب ما أوضحه الحسين يوعابد، مسؤول التواصل بمديرية الأرصاد الجوية، فإنه خلال الليل سيتم تشكل سحب منخفضة كثيفة ستهم السواحل الأطلسية وستكون مرفوقة بكتل ضبابية أو ضباب محلي، مع تسجيل طقس بارد بالمرتفعات والهضاب العليا.

وأكد يوعابد لهسبريس أن الحالة الجوية ستتميز، خلال يوم غد الثلاثاء، عامة بطقس بارد نسبيا فوق المرتفعات والهضاب العليا خلال الليل والصباح، مع تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل ومرفوقة بكتل ضبابية فوق السواحل والسهول المحيطية والواجهة المتوسطية وهضاب الفوسفاط ووالماس والسهول الداخلية وشمال الأقاليم الجنوبية.

ويوضح المتحدث أنه ستكون الأجواء مستقرة مع سماء قليلة السحب إلى صافية بجل جهات المملكة، إضافة إلى هبوب زوابع رملية محلية بالأقاليم الجنوبية، فيما الرياح ستهب معتدلة إلى محليا قوية من القطاع الشرقي بالبوغاز والأقاليم الجنوبية وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الجنوبي إلى شرقية بالشرق ومن القطاع الشرقي إلى شمالية بالجنوب الشرقي ومن القطاع الغربي إلى شمالية في باقي المناطق.

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة الدنيا ستتراوح ما بين 02 و04 درجات بالمرتفعات والهضاب العليا الشرقية وما بين 04 إلى 10 درجات بالمنطقة الشرقية السايس وهضاب الفوسفاط ووالماس والسفوح الجنوب الشرقي وما بين 10 و18 درجة بالسهول الشمالية والوسطى ومنطقة سوس والجنوب الشرقي وأقاليمنا الجنوبية وقرب السواحل.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 12 و18 درجة بالمرتفعات والواجهة المتوسطية وما بين 18 و24 درجة بالشرق وسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس والشمال الغربي والسفوح الجنوبية الشرقية، وستكون ما بين 24 و30 درجة بالسهول الشمالية والوسطى والجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية وقرب السواحل وما بين 30 إلى 34 درجة بسوس وغرب الأقاليم الجنوبية.