التساقطات المطرية تربك "سوق الجملة" بالبيضاء

هسبريس - عبد الإله شبل

يعيش سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، الأكبر من نوعه بالمملكة، على وقع الفوضى الناجمة عن التساقطات المطرية الأخيرة التي شهدتها المدينة، والتي حوّلت معظم أرجائه إلى أوحال تعقد عملية التنقل بداخله.

وأضحى سوق الجملة بالعاصمة الاقتصادية، خلال هذه الأيام، عبارة عن أوحال خصوصا على مستوى منطقة "سوق أكادير" التي تمنع التحرك بداخله وكذا تعوق السيارات والشاحنات المحملة بالخضر والفواكه.

وعبّر عدد من التجار والمهنيين الذين يشتغلون في المنطقة المذكورة بالسوق عن تذمرهم من هذا الوضع، مطالبين السلطات المختصة بالتدخل العاجل لإصلاح المكان تفاديا لهذه الأوحال التي تؤثر على عملهم وتسهم في انتشار النفايات.

وأكد بعض التجار، الذين تحدثت إليهم جريدة هسبريس الإلكترونية، أن الفلاحين والسائقين والتجار الذين يشتغلون في هذا المكان بشكل يومي يجدون صعوبة كبيرة في التنقل بداخل هذا السوق؛ وهو ما يؤثر على الحركية به وعلى مردوديتهم وكذا مداخيلهم.

وقال أحد التجار في تصريحه للجريدة: "حنا مكرفسين في هاد السوق، والوضع ديالو كارثي لا يمكن الاشتغال بداخله، وهذا ما يدفع إلى الفوضى وعدم رغبة التجار في الولوج إليه، ويساهم في ارتفاع أسعار الخضر والفواكه".

ودعا هؤلاء التجار إدارة سوق الجملة للخضر والفواكه والمجلس الجماعي للدار البيضاء والشركة المفوض لها تدبير السوق إلى الإسراع في معالجة الوضع، خصوصا أن موسم الشتاء في بدايته، تفاديا لمزيد من الفوضى التي يعرفها خلال هذه الأيام.

ولا يزال سوق الجملة للخضر والفواكه يعاني بداخله التجار من قضية الوكلاء، التي يعتبرها هؤلاء "ريعا اقتصاديا"، يطالبون وزارة الداخلية بإعادة النظر فيه، على اعتبار أنهم غير قانونيين، بالنظر إلى كون قرار الوزارة بشأن وضع القانون أساسي لوكلاء الأسواق جعل مدة الوكالة في ثلاث سنوات تحدد بدايتها في قرار التعيين ويمكن تمديد الوكالة أو تجديدها بقرار للوزير.

ويؤكد التجار المعنيون أن الوكلاء يخلقون مشكلا لسوق الجملة، مشددين على وجوب تسريع إصلاح المرفق عبر إجراء المباراة الخاصة بالوكلاء والالتزام التام بالضوابط القانونية.

ولا يزال مشروع هيكلة سوق الجملة يعرف تعثرا كبيرا؛ وهو التأخر الذي يساهم في استمرار الفوضى بهذا المرفق الذي يضخ الملايير سنويا في خزينة جماعة الدار البيضاء.