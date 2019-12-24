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كُتّاب وآراء
"خليه مربوط" تنادي بتحسين وضع بحّارة طانطان
أصدرت مجموعة من الهيئات النقابية والجمعوية المُمثِّلة لقطاع الصيد البحري بميناء طانطان بلاغا للرأي العام، أعلنت من خلاله انخراطها في ما بات يعرف بحملة "خليه مربوط"، على غرار ميناء أكادير.
وطالبت التنظيمات الموقِّعة على الوثيقة التي توصلت بها هسبريس بـ"الزيادة في الأجور والتعويضات المادية عن فترة الراحة البيولوجية كشرط أساسي للعمل على متن البواخر، وتخفيض سن التقاعد، مع الاستفادة من الضمان الاجتماعي، إضافة إلى تمكين المهنيين البحارة من حق المشاركة في انتخابات الغرف المهنية، ضمانا لإفراز تمثيلية حقيقية لهذه الفئة المقصية من هذا الحق".
وشدَّدت شغيلة الصيد البحري على ضرورة "استثنائها من الفصل الثالث من مدونة الشغل في انتظار إخراج مدونة البحار إلى حيز الوجود، وتطبيق مرسوم 161 الخاص بمغربة الأطر، إلى جانب تفعيل الاتفاقية رقم 188 للمنظمة الدولية للشغل الخاصة بقطاع الصيد البحري، والموقعة من طرف الحكومة منذ سنة 2013".
كما قررت الهيئات ذاتها في ختام بلاغها "تنظيم وقفة احتجاجية يوم الخميس القادم بكل من مينائي أكادير وطانطان"، مؤكدة "تشبثها التام بحقوقها المشروعة وعزمها على مواصلة مسارها النضالي إلى غاية تحقيق كل ما تصبو إليه الشغيلة البحرية".