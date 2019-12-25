حفرةٌ تثير سخطَ سائقي العربات بجماعة بني أنصار

عبد الكريم هرواش من الناظور

خلّفت أشغالُ ربط بعض المناطق بجماعة بني أنصار الناظور بالألياف الضّوئية، الّتي جرى تمريرها تحت الأرض من طرف شركة للاتصالات، حفرةً عريضة على مستوى الطّريق الرّابطة بين جماعة فرخانة وبني أنصار؛ وهو ما أثار سخطَ عددٍ من مستعملي ذات الطّريق الدّاعين إلى التّعجيل بإصلاحها.

ووصف النّاشط الجمعوي البشير الورياشي هذه الحفرة، التي لم يتم طمرها وإصلاحها بعد انتهاء الأشغال، بـ"الفضيحة" التي لم تستطع أن تلفت أنظار رئيس المجلس الجماعي ببني أنصار وعددٍ من المسؤولين والمنتخبين مع أنهم يضطرون إلى سلكِ الطّريق ذاته باستمرار في تنقّلاتهم اليومية".

وأردَف المتحدّث قائلًا: "إنّ الحفرة تتسّبب في أعطابٍ وخسائر ماديّة للعربات بشكل يومي، خاصّة لدى الذين يسلكون الطّريق أوّل مرة؛ وهو ما يجعلُ أمرَ إصلاحها عاجلا لدى الجهات المسؤولة".

ومن جهته، قال أحمد يشو، أحد مستعملي الطّريق ذاته، إن "وجود هذه الحفرة منذ مدة ليست بالقصيرة يعكس استهتار القيمين على الشأن العام، بحياة المواطنين لتعريضهم للخطر بشكل يومي".

وأضاف: "أن الجهات المسؤولة لم تُكلّف نفسها على الأقل لوضع إشارة مرورية تدلّ على وجود الحفرة، ليتمّ تجنّبها لدى مستعملي ذات الطّريق التي تعرفُ حركية مرور مستمرّة بحكم اعتبارها أحد الطرق المؤدّية إلى مدينة مليلية المحتلّة".

وأكّد يشو أن "الشركة، التي قامتْ بأشغال بتمرير بعض الألياف الضوئية تحت الأرض، لم تحصل، بدايةً، على رخصة المجلس البلدي؛ وهو ما يُشكّل خرقًا للقانون المعمول به ونوعًا من العشوائية انتهتْ بعدمِ إكمال الأشغال على الوجهِ المطلوب، إذ كان من الأولى إعادة الأمر إلى ما كان عليه سابقًا بإصلاح ما تم إفساده مراعاة لمصلحة المواطنين التي يجب أن تضعها الشّركة المُكلّفة بهذه الأشغالِ على رأس جدول أعمال مشروعها".

وقالت "إكرام. ن"، إحدى المتنقّلات بشكل يومي على مستوى الطّريق المتضرّرة: "الأكيد أن حالة هذه الحفرة كارثية وعميقة، لكوني أستعمل الطريق مرتين في اليوم بحكم عملي. وقد تضرّرت سيارتي كثيرا جراء ذلك وأصيبت بأضرار بليغة".

وحمّلت المتحدثة: "المسؤولية للجهات الوصية المتقاعسين عن أداء مهامهم والوفاء بالتزاماتهم بخصوص ما يهمّ السّاكنة". كما انتقدت إكرام "لامبالاة السّاكنة التي تمنحُ أصواتها لمُنتخَبين لا يكترثون لهمومها، وبالتالي لا تلقي بالا للمشاكل التي تعاني منها المنطقة؛ ومن بينها هذا المشكل الذي يتم تجاهله كأنه لا يطرح أيّة أضرار ومخاطر".