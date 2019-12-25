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كُتّاب وآراء
هذه توقعات الأرصاد الجوية لحالة طقس يوم الأربعاء
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الأربعاء، أن تتشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل، مرفوقة بكتل ضبابية فوق سواحل وسهول المحيط الأطلسي الشمالية والواجهة المتوسطية.
وستكون الأجواء مستقرة مع سماء قليلة السحب إلى صافية بجل جهات المملكة، فضلا عن هبوب زوابع رملية محلية بالأقاليم الجنوبية.
وستهب الرياح معتدلة من القطاع الشرقي بالبوغاز وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الجنوبي بالمنطقة الشرقية ومن القطاع الشمالي شمال البلاد ومن القطاع الشرقي إلى متقلبة الاتجاه في باقي المناطق.
وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 02 و07 درجات بالمرتفعات والهضاب العليا الشرقية، وما بين 07 و12 درجة بالمنطقة الشرقية والسايس وهضاب الفوسفاط وولماس والسهول الداخلية والجنوب الشرقي، وما بين 12 و18 درجة بالسهول الشمالية والوسطى ومنطقة سوس والأقاليم الجنوبية وقرب السواحل.
وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 17 و22 درجة بالمرتفعات والواجهة المتوسطية ومنطقة طنجة واللوكوس وبالسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 22 و28 درجة بالسواحل الشمالية والمنطقة الشرقية والسايس وهضاب الفوسفاط وولماس والسهول الواقعة غرب الأطلس وعبدة والشياظمة، وستكون ما بين 28 و33 درجة بسوس وبالأقاليم الجنوبية.
وسيكون البحر هادئا ومتقلبا في الواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طانطان وطرفاية.