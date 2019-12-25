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كُتّاب وآراء
محتجون بفم العنصر يطالبون بتحديد حدود محمية
قطع العشرات من المواطنين المتحدرين من دواوير إفرغاس، تسويت، لبراقيق، واحليق وتفليتشا وآمازر، التابعة لجماعة فم العنصر بإقليم بني ملال، الثلاثاء، عدة كيلومترات مشيا على الأقدام للوصول إلى قيادة فم العنصر للمطالبة بتحديد حدود محمية مؤجرة للصيد، وللإعراب للجهات المعنية عن تخوفهم وتخوف أفراد أسرهم من تداعيات عمليات القنص بالقرب من منازلهم.
ويطالب المحتجون السلطات المختصة بالتدخل العاجل من أجل إلزام الجهة المعنية باحترام حدود المحمية المؤجرة، وبتنفيذ وعودها المتعلقة بفتح المسالك ووضع سقايات للساكنة.
وذكر جواد كيرو، فاعل جمعوي بالمنطقة، أن القناصين غالبا ما يتجاوزون الحدود المرسومة لهم، ما يخلق رعبا في صفوف الساكنة، وخاصة النساء والرعاة الذين يكونون بالقرب من أمكنة القنص إلى جانب التلاميذ والأطفال الصغار.
واستغرب الفاعل الجمعوي ذاته عملية التأجير التي قال إنها تمت دون إشراك المجتمع المدني، "ما يعد تغييبا لهذه الشريحة الاجتماعية التي أوصى الدستور المغربي بإشراكها في تدبير الشأن المحلي، وخاصة في القضايا ذات الصلة بعيش الساكنة ومطالبها"، بحسبه.
وقال: "نحن مع مختلف المشاريع التنموية شريطة أن تحترم العيش الكريم للساكنة، ونطالب بمقاربة تشاركية وبتنزيل فعلي لخطابات العاهل المغربي الداعية إلى إشراك المجتمع المدني والاهتمام أكثر بتنمية العالم القروي".
وذكر باسو الحسين، قاطن بالمنطقة، أن "الساكنة لا تطالب فقط برسم حدود المحمية، إنما أيضا بعدد من المطالب الاجتماعية التي تندرج في إطار فك العزلة، وبمزيد من الاهتمام بهذه الدواوير التي تعيش وضعا هشا في غياب مرافق اجتماعية أساسية وبنيات تحتية مهمة"، على حد قوله.
واستأثر احتجاج الساكنة باهتمام السلطات المحلية بقيادة فم العنصر؛ إذ سارعت إلى عقد لقاء فوري مع المحتجين أفضى إلى وقف احتجاجهم وتعهد السلطات بالقيام بزيارة إلى المنطقة من أجل الإنصات عن قرب للجميع، فيما لوحظ غياب تام لعناصر الدرك الملكي والساهرين عن الشأن العام، ما اعتبرته الساكنة لا مبالاة بقضاياها.
يشار إلى أن هسبريس حاولت أكثر من مرة الاتصال برئيس مجلس جماعة فم العنصر الترابية من أجل نيل تعليقه عن الموضوع، إلا أن هاتفه ظل يرن دون إجابة.