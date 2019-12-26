هذه توقعات الأرصاد الجوية لطقس اليوم الخميس

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الخميس، أن تتشكل سحب منخفضة، مرفوقة بكتل ضبابية فوق سواحل وسهول المحيط الأطلسي الشمالية والواجهة المتوسطية.

وستكون السماء قليلة السحب إلى أحيانا غائمة بالأقاليم الجنوبية مع مرور سحب عابرة من الأجواء العليا في باقي مناطق المملكة، فضلا عن هبوب زوابع رملية محلية بالأقاليم الجنوبية. وستهب الرياح ضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشرقي بالأقاليم الجنوبية وشمالية إلى شرقية في باقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 01 و06 درجات بالمرتفعات والمناطق الشرقية، وما بين 06 و11 بالسايس، وهضاب الفوسفاط، وولماس، والواجهة المتوسطية، والبوغاز، والسهول الشمالية والجنوب-الشرقي، وما بين 11 و16 درجة بالسهول الوسطى، والسواحل الشمالية، والوسطى، ومنطقة سوس، وشرق الأقاليم الجنوبية، ومابین 16 إلى 19 درجة بغرب الأقاليم الجنوبية والسواحل الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 12 و17 درجة بالمرتفعات والهضاب العليا الشرقية، وما بين 17 و22 درجة بالسهول الشمالية والوسطى والسواحل الشمالية، والمنطقة الشرقية، والسايس، و هضاب الفوسفاط، وولماس، والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بین 26 إلى 30 درجة بسوس، والسواحل الوسطى والجنوبية والأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا في الواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول سواحل المحيط.