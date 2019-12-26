"الركود" يُخرج تجارا للاحتجاج أمام باشوية خنيفرة

ياسين أوشن من خنيفرة

خاض تجار زنقة وهران بمدينة خنيفرة وقفة احتجاجية أمام مقر الباشوية، الأربعاء، لمطالبة السلطات بالتعجيل بإيجاد حل لمشكلة الباعة الجائلين الذين تسببوا لهم في ركود تجاري واقتصادي.

ووفق محمد بويا، تاجر من المحتجين، فإن "وقفة اليوم التي شارك فيها العشرات، والمنطلقة من الساعة الحادية عشرة صباحا إلى حدود الواحدة والنصف بعد الزوال، جاءت بعد سلسلة حوارات خاضها التجار مع السلطات منذ 2010 على أمل تسوية الموضوع وإيجاد حل ينهي هذا المشكل، لكن دون جدوى، وهو الوضع الذي دفع التجار إلى الاحتجاج لإسماع صوتهم للمسؤولين من جديد".

وأضاف بويا، في تصريح لهسبريس، قائلا: "مؤخرا، عقد لقاء تشاوري مع عامل الإقليم والباشا قدّما خلاله وعودا لم يتم الوفاء بها، وهذا ما أجج غضب التجار ليقرروا خوض وقفة احتجاجية تخللها حوار مع الباشا وقائد المقاطعة الحضرية رقم 2، نتج عنه إخبارنا بأن الاحتجاج أمام الإدارات العمومية ممنوع وبأنه إن رغبنا في ذلك فعلينا التوجه إلى ساحة 20 غشت".

وتابع المتحدث أن "المحتجين ردوا على الباشا بأنهم قصدوا مقر الباشوية لأن غرضهم إسماع صوتهم للسلطات التي يأملون أن تطوي هذا الملف بشكل نهائي وبطريقة ترضي الجميع. أما في ما يتعلق برئيس المجلس البلدي، فلم يكن حاضرا ولم يرسل من يمثله أو ينوب عنه للحديث باسمه".

ومضى التاجر المحتج قائلا إن "السلطات أخبرتنا سابقا بأنها وجدت الحل من خلال بناء سوق نموذجي ينهي هذا المشكل، لكن لم نلمس شيئا إلى حدود اليوم، وحجة السلطات هي الميزانية التي تنتظرها لإتمام الورش، وتارة أخرى تتذرع بأن الباعة الجائلين هم من يعرقون الأمر، إلا أن هؤلاء أخبرونا بأن السلطات تستخدم سياسة التسويف فقط وبأنهم لم يمنعوها من استكمال هذا الورش الكبير".

وخلص المصدر ذاته إلى أن "مطلب التجار الغاضبين هو رفع الضرر الذي لحق التاجر بشكل عام، نتيجة المنافسة غير المشروعة التي سببها الباعة الجائلون الذين يعرقلون حركية الزبناء غير القادرين على ولوج محلاتنا، لأنهم في مرات عدة يتعرضون للسرقة وللتحرش كذلك، وهو الوضع الذي يؤزم وضعيتنا ويعمق مشاكلنا يوما بعد آخر".

من جهته، تفاعل إبراهيم أوعابا، رئيس المجلس البلدي لخنيفرة، مع الأمر قائلا إن "هذا الموضوع ليس وليد اللحظة، بل سبق أن فُتح حوار سابقا على أساس تسوية الأمر، وكلنا آذان صاغية إلى حدود الساعة، زد على هذا أن توقيت الاحتجاج مشكوك فيه، لأن هناك أياد خفية تحرك التجار، كما أن من يتزعمونهم لديهم خلفيات أخرى غير المطالبة بتحريك الركود التجاري".

وفي ما يخص السوق النموذجي، قال أوعابا في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: "لقد أنهينا الاشتغال عليه، فقط هناك خدمات في طور الإنجاز لأن الباعة الجائلين طالبوا بها، وهذا يحتاج الوقت كما يحتاج أيضا المال دائما، وهو ما نشتغل عليه بكل مسؤولية، وحل هذا المشكل على الأبواب، فقط مسألة وقت ليس إلا".

وأوضح المسؤول عينه أن "هناك من هؤلاء التجار المحتجين من يستأجر منهم الباعة الجائلون المكان أمام محلاتهم بـ100 درهم لليوم، وفي ما يخص الركود الاقتصادي الذي يشتكون منهم، فالمغرب برمته يعاني منه ولا يقتصر الأمر على تجار خنيفرة".

وخلص أوعابا إلى أن هناك من "التجار من ينتمي لتيار العدل والإحسان أو نقابة ما ويسعون إلى البلبلة وعدم الاستقرار، لأنهم يشتغلون لصالح أجندات معينة، فيحرضون البقية على الاحتجاج رغم أنهم لا يمثلون قوة اقتصادية ولا اقتراحية، والدليل على هذا أن أغلبية المحلات كان أصحابها يشتغلون بشكل طبيعي دون أن يؤثر فيهم الاحتجاج".