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توقعات مديرية الأرصاد الجوية لطقس اليوم الجمعة

توقعات مديرية الأرصاد الجوية لطقس اليوم الجمعة
هسبريس - و.م.ع
الجمعة 27 دجنبر 2019 - 06:05

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الجمعة، أن تتشكل كتل ضبابية، مرفوقة بسحب منخفضة خلال الصباح والليل فوق السواحل الشمالية والواجهة المتوسطية.

وسيكون الطقس مستقرا مع سماء صافية إلى قليلة السحب بجل ربوع المملكة، فضلا عن هبوب زوابع رملية محلية بالأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح من القطاع الشرقي معتدلة إلى قوية نوعا ما بمنطقة طنجة، ومعتدلة بالأقاليم الجنوبية ومتقلبة الاتجاه في باقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 02 و06 درجات بالمرتفعات والمناطق الشرقية، وما بين 06 و12 درجة بالسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس والواجهة المتوسطية والبوغاز والسهول الشمالية والجنوب الشرقي والسهول الوسطى والسواحل الشمالية والوسطى بمنطقة سوس، وما بين 13 و18 درجة بالأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 14 و19 درجة بالمرتفعات والهضاب العليا الشرقية، وما بين 20 و26 درجة بشمال ووسط البلد والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بین 25 و32 درجة بالأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج في كل من الواجهة المتوسطية وبالبوغاز وعلى طول سواحل المحيط.

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