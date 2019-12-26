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حقوقيون يحتفلون بمعانقة ناشط للحرية في خنيفرة

حقوقيون يحتفلون بمعانقة ناشط للحرية في خنيفرة
ياسين أوشن
الخميس 26 دجنبر 2019 - 15:35

عانق الحرية سعيد أفريد، المدان بثلاثة أشهر حبسا نافذة، بعد متابعته بتهمة "إهانة موظف أثناء مزاولة عمله"، عقب تحرير مخالفة "استعمال الأكياس البلاستيكية"، بحضور فرع خنيفرة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لتخليد لحظة خروجه من السجن المحلي لخنيفرة.

و قال كبير قاشا، ناشط حقوقي متتبع للموضوع، إن "إدارة السجن أيقظت أفريد على الساعة الرابعة صباحا، واستأجرت سيارة أجرة من الحجم الصغير لتُقله صوب منزله، لكي لا يخلد رفاقه من النشطاء والحقوقيين لحظة الإفراج عنه بعد انقضاء مدة محكوميته".

وزاد قاشا، في تصريح لهسبريس، أن "النشطاء، بعد علمهم بمعانقته الحرية، اتجهوا صوب منزله لتناول الفطور بشكل جماعي، احتفالا بمغادرته أسوار السجن بعد ثلاثة أشهر قضاها خلف القضبان".

وأردف الناشط الحقوقي نفسه أن "المفروض أن يغادر أفريد السجن أمس الأربعاء، كما أُخبرت بذلك زوجته رسميا من طرف إدارة السجن المحلي بخنيفرة؛ لكن بعد ملاحظتها تجمهر رفاقه وأسرته أمام باب السجن للترحيب به بين أسرته الكبيرة والصغيرة، أجلت الخروج درءا لهذا الاحتفال، ومع ذلك أعدنا المشهد، إذ اتجه أفريد قبل قليل إلى أمام السجن لتمثيل لحظة خروجه السجن، ليجد في استقباله أسرته وأصدقاءه، مرحبين به بالتمر والحليب والورود عربون محبة وود متبادلين".

كما أشار قاشا إلى أن "تعامل إدارة السجن مع أفريد طيلة الشهور الثلاثة التي قضاها كان جيدا، إذ لم يلاحظ أي استفزاز أو شيئا من هذا القبيل، وهو يشكر بهذه المناسبة كل من ساندوه ووقفوا إلى جانبه لحظة إدانته".

وتعود أطوار توقيف أفريد إلى صبيحة الخميس 26 شتنبر الماضي، لما كان يزاول نشاطه التجاري بأحد أسواق مريرت بضواحي خنيفرة، فقصده رجل أمن رفقة مراقب، وحررا له مخالفة استعمال الأكياس البلاستيكية (300 غرام من "الميكا")؛ غير أن نقاشا وقع بين الطرفين أضاف تهمة "إهانة موظف أثناء مزاولة عمله" إلى "مخالفة استعمال الأكياس البلاستيكية"، وانتهت أطوار المتابعة بالحكم عليه ابتدائيا بالحبس النافذ ثلاثة أشهر.

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