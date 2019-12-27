وقفة احتجاجية تدافع عن كرامة البحارة في طانطان

مصطفى البكار

"ياخويا يا بحري يدك في يدي لتحقيق المطالب"، "البحار يا رمز المستضعفين"، "عاشت كرامة البحار"، شعارات من بين أخرى صدحت بها حناجر العشرات من البحارة في وقفة احتجاجية شهدها ميناء طانطان أمس الخميس.

وعرف هذا الشكل الاحتجاجي، الذي يأتي في سياق حملة "خليه مربوط" (دع القارب راسيا)، في إشارة إلى عدم الإبحار من أجل الصيد احتجاجا على أوضاع الواقفين وراء الحملة، المنادية بتحسين وضعية شغيلة الصيد البحري، مشاركة وازنة للعديد من الهيئات النقابية والجمعوية الممثلة للقطاع.

واعتبرت المداخلات التي تخللت الوقفة الزيادة في الأجور، والتعويضات المادية عن فترة الراحة، وتخفيض سن التقاعد مع الاستفادة من الضمان الاجتماعي، من بين أهم المطالب التي تستدعي تدخلا عاجلا من طرف الجهات المعنية للشروع في تنزيلها على أرض الواقع في المستقبل القريب.

المشاركون في هذا الاحتجاج شددوا أيضا على ضرورة استثنائهم من الفصل الثالث من مدونة الشغل في انتظار إخراج مدونة البحار إلى حيز الوجود، وتطبيق المرسوم رقم 161 الخاص بمغربة الأطر، إلى جانب تفعيل الاتفاقية رقم 188 للمنظمة الدولية للشغل الخاصة بقطاع الصيد البحري، الموقع عليها من طرف الحكومة منذ سنة 2013.

كما أعلن بحارة ميناء طانطان تشبثهم الدائم بكافة حقوقهم المشروعة، وعزمهم تنظيم أشكال نضالية تصعيدية وغير مسبوقة في حالة عدم التجاوب مع مطالبهم.