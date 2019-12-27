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الرئيسية | جهات | قافلة تقرب العلاج من ساكنة جماعة "إمي نولاون"

قافلة تقرب العلاج من ساكنة جماعة "إمي نولاون"

قافلة تقرب العلاج من ساكنة جماعة "إمي نولاون"
محمد ايت حساين
الجمعة 27 دجنبر 2019 - 07:35

نظمت المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بإقليم ورزازات، بتنسيق مع المصالح الإقليمية لعمالة إقليم ورزازات، قافلة طبية متعددة التخصصات لفائدة ساكنة الجماعة القروية إمي نولاون التابعة لقيادة إمغران دائرة ورزازات؛ وذلك تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس، وفي إطار "عملية رعاية" الخاصة بالتغطية الصحية للمناطق صعبة الولوج جغرافيا في الوسط القروي والتي تعرف في هذه الفترات من السنة موجة البرد والتساقطات الثلجية.

الحملة الطيبة ذاتها جندت لها المندوبية الإقليمية للصحة عددا كبيرا من الأطر الطبية والتمريضية والتقنية، كما خصصت لها كمية مهمة من الأدوية فضلا عن المعدات والأجهزة لتسهيل عملية الفحوصات.

وكشفت المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بورزازات أن هذه الحملة الطبية، المنظمة بتنسيق مع عمالة إقليم ورزازات، قدمت فحوصات طبية في مختلف التخصصات الطبية لفائدة أزيد من 1457 شخصا من ساكنة المنطقة.

وأضافت متحدثة في تصريح لهسبريس أن هذه القافلة الطبية تروم تقديم الخدمات الصحية لساكنة الجماعة الترابية إمي نولاون، وتوسيع مجال استفادتها من القوافل التي تشرف عليها وزارة الصحة والسلطة الإقليمية، والهادفة إلى تقريب الخدمات الصحية من سكان هذه المناطق صعبة الولوج.

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