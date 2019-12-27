سفير الصين بالمغرب يتفقد بعثة طبية بمدينة تازة

رشيد الكويرتي

قام سفير جمهورية الصين الشعبية المعتمد لدى المملكة المغربية، أمس الخميس، بزيارة تفقدية للبعثة الطبية لبلاده العاملة بالمستشفى الإقليمي ابن باجة بتازة، وذلك بمشاركة وفد هام من البعثة الدبلوماسية الصينية بالمغرب.

وعبر سفير الصين، في كلمته خلال لقاء مشترك جمعه بأفراد البعثة الطبية الصينية وأطر كل من المديرية الجهوية للصحة بفاس-مكناس ومستشفى ابن باجة، عن اعتزاز بلاده بالتعاون المشترك الذي يجمع المملكة المغربية وجمهورية الصين في قطاع الصحة.

كما أكد المسؤول الصيني على استمرار التعاون بين البلدين، ودعم السفارة الصينية للجهود التي يبذلها مستشفى تازة في تقديم خدمات صحية جيدة للساكنة، والعمل على تطوير هاته العلاقة إلى مستوى أفضل، منوها بالأهمية التي توليها جمهورية الصين الشعبية والمملكة المغربية لتطوير علاقتهما وصداقتهما.

من جانبه، أعرب المدير الجهوي للصحة بفاس-مكناس، في كلمته بالمناسبة، عن تقديره وشكره للبعثة الطبية الصينية العاملة في المستشفى الإقليمي ابن باجة بتازة على دورها الإيجابي وعملها المثابر في المساهمة في الرفع من مستوى الخدمات الصحية بالمنطقة جنبا إلى جنب مع الأطر الطبية المغربية.

مدير المستشفى الإقليمي ابن باجة بتازة استعرض بدوره، بالمناسبة ذاتها، أمام السفير الصيني بالمغرب، أهم إنجازات البعثة الطبية الصينية بالأرقام وبالصور التوثيقية، سواء خلال مشاركتها في الحملات الطبية متعددة الاختصاصات أو في القوافل الصحية التي همت المناطق المعزولة بإقليم تازة.

وفي ختام هذه الزيارة، تم توزيع الشواهد التقديرية على الفريق الطبي الصيني الذي شارك في إنجاح إجراء عملية للاستبدال الكلي للركبة، وفي حملة جراحة العيون لفائدة عدد من المرضى داخل مستشفى ابن باجة بتازة.