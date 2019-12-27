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الرئيسية | جهات | سفير الصين بالمغرب يتفقد بعثة طبية بمدينة تازة

سفير الصين بالمغرب يتفقد بعثة طبية بمدينة تازة

سفير الصين بالمغرب يتفقد بعثة طبية بمدينة تازة
رشيد الكويرتي
الجمعة 27 دجنبر 2019 - 16:55

قام سفير جمهورية الصين الشعبية المعتمد لدى المملكة المغربية، أمس الخميس، بزيارة تفقدية للبعثة الطبية لبلاده العاملة بالمستشفى الإقليمي ابن باجة بتازة، وذلك بمشاركة وفد هام من البعثة الدبلوماسية الصينية بالمغرب.

وعبر سفير الصين، في كلمته خلال لقاء مشترك جمعه بأفراد البعثة الطبية الصينية وأطر كل من المديرية الجهوية للصحة بفاس-مكناس ومستشفى ابن باجة، عن اعتزاز بلاده بالتعاون المشترك الذي يجمع المملكة المغربية وجمهورية الصين في قطاع الصحة.

كما أكد المسؤول الصيني على استمرار التعاون بين البلدين، ودعم السفارة الصينية للجهود التي يبذلها مستشفى تازة في تقديم خدمات صحية جيدة للساكنة، والعمل على تطوير هاته العلاقة إلى مستوى أفضل، منوها بالأهمية التي توليها جمهورية الصين الشعبية والمملكة المغربية لتطوير علاقتهما وصداقتهما.

من جانبه، أعرب المدير الجهوي للصحة بفاس-مكناس، في كلمته بالمناسبة، عن تقديره وشكره للبعثة الطبية الصينية العاملة في المستشفى الإقليمي ابن باجة بتازة على دورها الإيجابي وعملها المثابر في المساهمة في الرفع من مستوى الخدمات الصحية بالمنطقة جنبا إلى جنب مع الأطر الطبية المغربية.

مدير المستشفى الإقليمي ابن باجة بتازة استعرض بدوره، بالمناسبة ذاتها، أمام السفير الصيني بالمغرب، أهم إنجازات البعثة الطبية الصينية بالأرقام وبالصور التوثيقية، سواء خلال مشاركتها في الحملات الطبية متعددة الاختصاصات أو في القوافل الصحية التي همت المناطق المعزولة بإقليم تازة.

وفي ختام هذه الزيارة، تم توزيع الشواهد التقديرية على الفريق الطبي الصيني الذي شارك في إنجاح إجراء عملية للاستبدال الكلي للركبة، وفي حملة جراحة العيون لفائدة عدد من المرضى داخل مستشفى ابن باجة بتازة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - المواطن الجمعة 27 دجنبر 2019 - 17:13
اتمني من الله القدير ان يعمّ الأطباء الصينيون كافة مستشفيات المملكة لأن ولاد لفشوش دياولنا مابغاوش يخدمو وزايدينها الصنطيحة. المواطن المغربي أصبح يموت في المستشفيات بلا علاج ولا رحمة. لا يعقل أن يدخل مواطن مريض للمستشفي وفي ظرف دقيقة يخرج بفاتورة دواء بدون أية معاينة من طرف الطبيب. نحن في بلد التكهنات.
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2 - فيصل الجمعة 27 دجنبر 2019 - 17:23
نتمنى ان تزور باقي مستشفيات المملكة . حيت ان متل هذه العلاقات تعزز الساحة الإعلامية للعلاقات الخارجية بين الدولتين.
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3 - م المصطفى الجمعة 27 دجنبر 2019 - 17:47
كثيرة هي الأصوات التي تحذر من الشاي القادم من الصين والذي تستهلكه الأسر المغربية بكميات كبيرة سواء الغنية أو الفقيرة...
والتحذير هذا راجع إلى أن هذا الشاي يحتوي على مواد مسرطنة والعباد بالله حسب ما أشار ت إليه بعض الأصوات عبر قنوات التواصل الاجتماعي.
فهذا السفير والسلطات الصينية على مسؤولينا أن يشعروا هؤلاء بهذه الأخطار التي تهدد صحة المواطنين بسبب هذه المبيدات.
فالدول الأوربية كفرنسا مثلًا قد فرضت على الصين أن يخضع الشاي المصدر من الصين ل les normes européennes
وتحترم الصين ذلك.
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