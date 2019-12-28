2528 مستفيدا من قافلة طبية بجماعتين بأزيلال

حميد رزقي من أزيلال

استفاد 2528 مواطنا من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات نظمتها مندوبية الصحة بأزيلال، بتنسيق مع السلطات المحلية وجماعة أيت تامليل وفعاليات المجتمع المدني، وبمشاركة الأطر الطبية المتخصصة بالمستشفى الإقليمي بأزيلال، بدواوير آيت تامليل والمناطق المجاورة لها، وشملت قاطنين بجماعة آيت اومديس بإقليم أزيلال.

وهمت القافلة، التي تم تنظيمها بالمركز الصحي المستوى الثاني، وبالثانوية الإعدادية لايت تامليل بجماعة أيت تامليل، التابعة لدائرة فطواكة بإقليم أزيلال، مجموعة من التخصصات، ضمنها طب وجراحة الفم والأسنان، طب النساء والتوليد، طب الأطفال، طب الأنف والأذن والحنجرة، طب أمراض الجلد، طب أمراض القلب والشرايين، كشف سرطان الثدي بواسطة التصوير الإشعاعي، والفحص بالصدى.

وسهرت المندوبية الإقليمية للصحة بأزيلال على تجنيد عدد من الأطر الطبية والتمريضية والتقنية للقافلة التي جرى خلالها توزيع الأدوية بالمجان. وبالموازاة، تم عرض برامج صحية تهم التلقيح، وتتبع المرأة الحامل، والصحة المدرسية، إلى جانب برامج المراقبة الوبائية والصحة العمومية.

وفي اتصال بهسبريس، أوضح عادل آيت حدو، المندوب الإقليمي للصحة بأزيلال، أن القافلة الطبية "تروم تقريب الخدمات الصحية من سكان هذه المناطق صعبة الولوج، وتندرج في سياق الجهود الملكية الرامية إلى توفير الرعاية اللازمة لساكنة المناطق المتضررة بفعل موجات البرد والتساقطات الثلجية، وجهود السلطات الإقليمية ومندوبية وزارة الصحة بأزيلال لضمان استمرارية الخدمات الصحية لفائدة ساكنة هذه المناطق".

وأعتبر المسؤول ذاته القافلة "تجسيدا لأحد محاور الدعامة الأولى من مخطط الصحة 2025، لا سيما المحور الثالث المتعلق بتعزيز مؤسسات الرعاية الصحية الأولية وتطوير الصحة المتنقلة، خصوصا بالعالم القروي، وهو المخطط الذي يندرج في إطار عملية رعاية 2019-2020، بتنسيق مع المديرية الجهوية للصحة ببني ملال خنيفرة ومديرية السكان بالرباط التابعة لوزارة الصحة"، على حد تعبيره.