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محامون يؤدون اليمين بمحكمة الاستئناف بمراكش

محامون يؤدون اليمين بمحكمة الاستئناف بمراكش
إبراهيم مغراوي
الجمعة 27 دجنبر 2019 - 21:25

جرى بمراكش، الجمعة، حفل أداء اليمين من طرف الفوج الثاني للمحامين الجدد بمحكمة الاستئناف، بحضور كل من نقيب المحامين، والرئيس الأول والوكيل العام لدى هذه المؤسسة القضائية ونوابه.

وبهذه المناسبة، قال نقيب المحامين بمراكش، مولاي سليمان العمراني: "نشارككم سعادة احتفائكم بهذا اليوم –يوم أداء القسم – وبداية الانتماء لهذه المهنة النبيلة، وبهذه الهيئة العتيدة"، مضيفا أن "الأصولَ والأعرافَ تُحَفِّزُكُم كمحامين متمرنين لتجديد الدماء في شرايين ما يَنهَضُ بين المحامين جميعا من علاقاتٍ لُحْمَتُها التعاضدُ والتضامنُ والتشبثُ بأخلاقياتِ المهنة، ابتداء من الالتزام بالقانون، وصولا إلى العناية الكافية بحقوق الموكلين والدفاع عنهم، مرورا بالمنافحة عن العدل وإعلاء لواء الحق بأمانةٍ واستقامةٍ وشجاعةٍ، والوعي بالمسؤولية الأخلاقية والحقوقية إزاء قضايا الشعب والوطن والأمة".

وبعد استشهاده بقول الحق جلَّ وعلى في سورة الواقعة: "وإنه لقسم لو تعلمون عظيم"، وجه العمراني الكلام إلى المحامين الجدد قائلا: "بهذا القسم اتخذتم الله شاهدا على صدق نواياكم للقيام بمهامكم وتحمل مسؤولياتكم مع ضرورة الشعور بهيبة الخالق وجلاله والخوف من عاقبة مخالفته، بهذا القسم انتقلتم من نطاق القانون إلى نطاق الأخلاق والضمير".

وأضاف النقيب قائلا إن "المحامي-كما قيل-يجب أن يكون حليما في موضع الحلم، فهيما في موضع الحكم، مُوثِرا للعفاف والعدل والإنصاف، كتوما للأسرار، عالما بما يأتي من النوازل، يضع الأمور مواضعها، والطوارق أماكنها".

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