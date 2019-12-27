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كُتّاب وآراء
قافلة "المرأة التجمعية" تلاقي نساء أولاد عبدون
استأنفت منظمة المرأة التجمعية بجهة بني ملال خنيفرة، اليوم الجمعة، قافلتها الخاصة بالإنصات والتواصل، في إطار الحملة الجهوية التي أطلقتها الشهر الماضي، بغية التعرف على مشاكل المواطنات عامة، والمرأة التجمعية خاصة على صعيد الجهة، وللتعريف بمضامين "مسار الثقة".
ولهذه الغاية، حطت القافلة، التي تُنظم تحت شعار "الإنصات هو الحل"، رحالها بجماعة أولاد عبدون بإقليم خريبكة للتواصل مع حوالي 150 امرأة بالمنطقة، تماشيا مع الدينامية التي أطلقها عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، خصوصا في مبادرة "100 يوم 100 مدينة".
ويأتي هذا اللقاء، حسب حنان غزيل، رئيسة المرأة التجمعية بجهة بني ملال خنيفرة، تنفيذا للبرنامج الذي صادق عليه المكتب الجهوي للمرأة التجمعية بجهة بني ملال خنيفرة، والرامي إلى الإنصات إلى المرأة التجمعية لمعرفة ظروفها الاجتماعية وأوضاعها الاقتصادية.
وأوضحت غزيل أن "مسار الثقة"، الذي يعتبر خارطة طريق لكل التجمعيين، بوأ المرأة مكانة هامة للدفاع عنه قضاياها والاهتمام بشؤونها العامة، واعتبرها شريكا مهما في التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمغرب.
من جانبها، أكدت حبيبة المنصوري، عضو المكتب الإقليمي للحزب بخريبكة، على أهمية تنزيل التغطية الصحية والاستفادة من المبادرات التضامنية، بما في ذلك إحداث جمعيات وتعاونيات للرقي بالتنمية المحلية والتقليل من الفقر والهشاشة، مبرزة أن هذا الاهتمام يندرج في إطار التواصل والتأطير الذي يقوم به المكتب الجهوي للمرأة التجمعية .
وأضافت المنصوري أن هذا اللقاء شهد عدة مداخلات دعت إلى ضرورة إعداد وثيقة بمختلف التحديات التي تواجه المرأة بنواحي أولاد عبدون للترافع عنها مستقبلا. كما نوهت بدعم رئيس جماعة أولاد عبدون للساكنة ودفاعه عن متطلباتها التنموية.