هذه توقعات أحوال الطقس اليوم الأحد في المغرب

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأحد، أن تتشكل سحب منخفضة محلية على طول الواجهة المتوسطية، فضلا عن تكون كتل ضبابية، خلال الصباح والليل، بالسواحل والسهول الأطلسية الشمالية وبالواجهة المتوسطية وشمال المنطقة الشرقية.

وسيكون الطقس مستقرا مع سماء صافية إلى قليلة السحب طيلة النهار بجل المناطق.

وستهب الرياح من القطاع الشرقي قوية نوعا ما إلى قوية بمنطقة طنجة، ومعتدلة بالأقاليم الجنوبية، وضعيفة بالمنطقة الشرقية، وضعيفة من القطاع الشمالي إلى متقلبة الاتجاه بباقي المناطق، فضلا عن احتمال هبوب زوابع رملية محلية بالأقاليم الصحراوية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 02 و05 درجات بالمرتفعات، وما بين 02 و07 درجات بالمنطقة الشرقية، الجنوب الشرقي، والهضاب، وما بين 06 و12 بالشمال، الوسط، وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 13 و18 درجة بأقصى الجنوب.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 14 و20 درجة بالأطلس، الريف، المنطقة الشرقية، والواجهة المتوسطية، وما بين 20 و26 درجة بشمال ووسط البلد، هضاب الفوسفاط، والماس، وبالسفوح الجنوبية الشرقية، وما بین 25 و32 درجة بالأقاليم الجنوبية وبسوس.

أما بالنسبة لحالة البحر، فسيكون قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهائجا إلى قوي الهيجان بالبوغاز وشمال العرائش، وهائجا ما بين العرائش وطانطان، وقليل الهيجان إلى هائج بالجنوب.