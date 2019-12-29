باحثون يُقاربون علاقة الأدب بالفلسفة في النّاظور

عبد الكريم هرواش من الناظور

قاربَ عدد من الباحثين، في ندوةٍ فكرية احتضنها مركز "سيكوديل" بالنّاظور، السبت، موضوعَ علاقة الفلسفة بالأدب في ظلِّ ما يتطلّبهُ العصرُ الحالي من الانفتاحِ على الدّرسِ الفلسفي وتوظيفه في حلّ الإشكالاتِ المعرفيّة الرّاهنة.

النّدوةُ التي نظّمها الفرعُ المحلّي للجمعية المغربيّة لمُدرّسي الفلسفة في موضوع "الفلسفة والأدب، أيّة علاقة؟"، احتفاءً باليوم العالمي للفلسفة، استُهلّت بكلمة افتتاحية ألقاها عبد الرحيم النهاري، رئيس الفرع المحلّي للجمعية، أشار فيها إلى أهميّة مناقشةِ الإشكالاتِ العميقةِ التي تتقاسمها الفلسفة في علاقتها بالأدب، طارحًا مجموعةً من التّساؤلات التي تُشكّل إرهاصاتِ مباحثَ كبرى نواتُها الفلسفةُ، ومؤكّدًا على ضرورةِ تطوير الدّرس الفلسفي وربطه بالتطوّرات المعرفية في الواقع المُعاصر.

من جهته، تناولَ يحيى عمارة، الأستاذ الجامعي بكليّة الآداب والعلوم الإنسانية بوجدة، في مداخلةٍ له تحت عنوان "الفلسفة والشعر: الاتصال والانفصال"، تكاملَ الفلسفةِ مع الأدب وترابطهما في مناقشةِ الكينونة الإنسانية في مُختلفِ أبعادها.

فيما ركّز محمد اليوسفي، أستاذ الفلسفة بمديرية النّاظور، في مداخلته على نقدِ الفيلسوف الألماني فريديرك نيشته لأفلاطون المعارضِ للشّعر والأدب في التّفكير الفلسفي، مشيرا إلى أن المقاربة النّيتشوية تجاوزت محدودية النظر الأفلاطوني بانفتاحها على عوالم أدبية وفنية تعتمد الاستعارة والمجاز كمحاولة لتفسير لغز الوجود.

أما عبد الله مرضي، أستاذ الفلسفة بمديرية وجدة، فتناول موضوع "منطلقات وحدود المقاربة البلاغية في علاقة الفلسفة بالأدب"، من خلال الوقوف على الأطروحات الذاهبة إلى الانفصال (أفلاطون وأرسطو)، ومواقف الاتصال (نيتشه وهايدغر)، ثم الوقوف عند حدود هذه العلاقة من زاوية أدبية تكاملية كما عند كونديرا.

وخرجت النّدوة، التي حضرها عددٌ من الفاعلين والأساتذة والطّلبة، بتوصيات عامةٍ تركّزت على ضرورةِ إيلاء الأهمية القصوى للدّرس الفلسفي بالمغرب، وتطويره في البحوث العلمية الأكاديمية، على اعتبار أن الفلسفة تتقاطعُ مع عددٍ من العلوم التي تشمل مُختلف المجالات المعرفية والدّينية والأدبية والسّياسية والاجتماعية.