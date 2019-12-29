24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

29/12/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5708:2913:3416:0918:3119:51
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. ثلاثية تضع حمد الله في صدارة "هدافي السعودية" (5.00)

  2. محتجون يطالبون بإطلاق سراح عمر الراضي في وقفة أمام البرلمان (5.00)

  3. اعتماد مالي قياسي يدعم "إكسبو 2020" في دبيّ (5.00)

  4. المغرب يتسلم أول قاطرة كهربائية من الجيل الجديد (5.00)

  5. بدون عنوان: تجنيد مغربيات (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | "تنسيق التعاقد" يدعم أستاذا توصل باستدعاء أمني

"تنسيق التعاقد" يدعم أستاذا توصل باستدعاء أمني

"تنسيق التعاقد" يدعم أستاذا توصل باستدعاء أمني
ياسين أوشن
الأحد 29 دجنبر 2019 - 17:25

بعد توصل لحسن هلال، عضو المجلس الوطني لـ"تنسيقية الأساتذة المفروض عليهم التعاقد" منسقها الجهوي ببني ملال - خنيفرة، باستدعاء ثان للمثول أمام الضابطة القضائية، أعلنت التنسيقية نفسها "تضامنها المبدئي واللامشروط مع منسقها الجهوي".

وعبرت التنسيقية ذاتها، في بيان توصلت به هسبريس، عن "عزمها التصدي بكل الوسائل المشروعة وبأشكال غير مسبوقة لكل ما من شأنه المس بمنسقنا الجهوي"، مع "إدانتها الشديدة للمضايقات التي تطال كل المنتمين للتنسيقية الوطنية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد"، إلى جانب "تضامنها المبدئي واللامشروط مع كافة معتقلي الحرية والرأي وطنيا وأسرهم وذويهم".

كما أعلنت التنسيقية عينها "خوض إضراب جهوي عن العمل يوم الاثنين 30 دجنبر"، مع "حمل الشارة السوداء تضامنا مع الأستاذ هلال، باقي أيام الأسبوع (1 إلى 4 يناير)"، علاوة على "التحاق أساتذة المديرية الإقليمية لأزيلال بالأستاذ هلال في مركز التحقيق ومساندته على الساعة الـ11 صباحا قرب المركز الإقليمي للدرك الملكي بأزيلال".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.