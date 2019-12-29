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كُتّاب وآراء
"تنسيق التعاقد" يدعم أستاذا توصل باستدعاء أمني
بعد توصل لحسن هلال، عضو المجلس الوطني لـ"تنسيقية الأساتذة المفروض عليهم التعاقد" منسقها الجهوي ببني ملال - خنيفرة، باستدعاء ثان للمثول أمام الضابطة القضائية، أعلنت التنسيقية نفسها "تضامنها المبدئي واللامشروط مع منسقها الجهوي".
وعبرت التنسيقية ذاتها، في بيان توصلت به هسبريس، عن "عزمها التصدي بكل الوسائل المشروعة وبأشكال غير مسبوقة لكل ما من شأنه المس بمنسقنا الجهوي"، مع "إدانتها الشديدة للمضايقات التي تطال كل المنتمين للتنسيقية الوطنية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد"، إلى جانب "تضامنها المبدئي واللامشروط مع كافة معتقلي الحرية والرأي وطنيا وأسرهم وذويهم".
كما أعلنت التنسيقية عينها "خوض إضراب جهوي عن العمل يوم الاثنين 30 دجنبر"، مع "حمل الشارة السوداء تضامنا مع الأستاذ هلال، باقي أيام الأسبوع (1 إلى 4 يناير)"، علاوة على "التحاق أساتذة المديرية الإقليمية لأزيلال بالأستاذ هلال في مركز التحقيق ومساندته على الساعة الـ11 صباحا قرب المركز الإقليمي للدرك الملكي بأزيلال".