تغيُّر لون وطعم ماء الشرب يُثير قلق أحياء ببيوكرى‬

24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|30
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:57
|08:29
|13:35
|16:09
|18:31
|19:52
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- ماء العينين: أدّيْت ثمن مواقفي .. و"بيجيدي" يحتاج إلى ولادة جديدة
- نقاش في السياسة: ماء العينين
- "مصالحة البام" تنهي قرارات بنشماش ضد "قادة الجرار بالجهات"
- "حصيلة مُحبطة" ترافق تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية بالمغرب
- صناعة "فخار أفاوْزُور" تتحدّى الاندثار وعوائق التّسويق بسوس
"حصيلة مُحبطة" ترافق تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية بالمغرب (5.00)
خبراء الاقتصاد يبحثون سُبل تفادي انفجار "فقاعة الأسواق" بالعالم (5.00)
الجيراري يدعو إلى اجتهاد الفقهاء والنأي عن "الانغلاق الهوياتي" (5.00)
إفريقيا تبحث عن نموذج تنموي لمواجهة تفشي الفقر واللا مساواة (5.00)
- مبروكي: "طاكسيات كبيرة" تناقض الشريعة وتغتال كرامة المغاربة - (77)
- العدالة والتنمية يتهم جهاتٍ بتجييش "بلطجية" لنسف نشاطٍ للعثماني - (58)
- نائب هولندي ينهي مسابقة كاريكاتيرية للنبي محمد - (57)
- "حصيلة مُحبطة" ترافق تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية بالمغرب - (47)
- مغربي ينقذ سائحتين نمساويتين من الغرق بمير اللفت - (47)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
تغيُّر لون وطعم ماء الشرب يُثير قلق أحياء ببيوكرى
تفاجأ سكان أحياء عديدة بمدينة بيوكرى بتغيّر لون وطعم مياه الشرب وانبعاث روائح "كريهة" منه، خلال اليومين الأخيرين؛ وهو ما دفعهم إلى التعبير عن مخاوفهم حول أسباب التغيرات الملاحظة في مياه الشرب، خصوصا أن "الروائح المنبعثة من هذه المياه ولونها شبيهة بمياه الصرف الصحي".
وفي الوقت الذي لم تُقدم فيه المصالح المعنية بقطاع الماء، التابع للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب باشتوكة آيت باها، أية توضيحات في الموضوع، عبّرت اتصالات عدد من السكان مع هسبريس عن استنكارهم للتلاعب بصحة المواطنين، لا سيما أن الماء مادة حيوية لا تحتمل جودتها أية مغامرة من هذا القبيل".
عبد الإله تاكري، أحد سكان بيوكرى، قال في تصريح لهسبريس: "استغربت من وجود رائحة كريهة في المياه، مع تغير في لونه، واعتقدت في البداية أن الأمر قد يكون ناتجا عن عطب في قنوات منزلي"، مضيفا: "لكن الجميع شعر بالصدمة عندما أكد السكان أن الماء في عدد من أحياء بيوكرى توجد به رائحة كريهة جدا، كأنه ماء الواد الحار أو كأن ماء المطمورات ينبعث من الصنابير".
وفي جانبه، أورد عبد السلام موماد، فاعل جمعوي، أن "القاطنين ببيوكرى وأمام هذا الوضع الكارثي والخطير الذي يُهدد صحتهم، التجأوا إلى اقتناء المياه المعدنية ومياه المائدة من أجل تلبية طلبها في الماء الشروب؛ وهو ما كلّف الأسر مصاريف إضافية، هي في غنى عنها".
وأوضح الفاعل الجمعوي ذاته أن هذه الواقعة "تدفعنا إلى التساؤل عن مآل مشروع تجديد شبكة قنوات الماء الشروب بالمدينة، والذي جرى تداول أخبار عن إعلان صفقته منذ سنوات؛ وهو المطلب الملح اليوم أمام ما يتهدّد صحة المستهلكين من أخطار، بسبب التغيرات التي تطال طعم ولون الماء".