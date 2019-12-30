"حرب البلاغات" تقصف الوضعية الصحية في أزيلال

ياسين أوشن

كذبت إدارة المستشفى الإقليمي بأزيلال ما جاء في بيان لـ"ائتلاف أطباء القطاع العام بأزيلال"، مؤكدة "عدم تواجد أي ائتلاف داخل المستشفى له شرعية قانونية"، كما أن "ما سمي بالبيان موقع من طرف شخص واحد"، علاوة على "عدم توصل إدارة المستشفى الإقليمي بأزيلال بأي طلب لقاء أو حوار فردي أو جماعي".

وزادت الإدارة ذاتها، في بلاغ تتوفر هسبريس على نسخة منه، أنه "في ما يخص الشروط القانونية، فالمستشفى يتوفر على مركب جراحي يستجيب لحاجيات الساكنة، ومنذ وقت قريب احتضن هذا المستشفى مجموعة من القوافل الجراحية في مختلف التخصصات، تم بموجبها تجفيف لائحة الانتظار التي كانت عالقة. وقد بلغ عدد المستفيدين من العمليات الجراحية 1250 سنة 2018، و1809 سنة 2019، أي بزيادة 45٪ مقارنة مع السنة الفارطة، دون تسجيل أية مضاعفات أو تعفنات".

وفي ما يخص الأدوية والمستلزمات الطبية، يردف البيان ذاته، "فالمستشفى يتوفر على كميات كافية من الأدوية الحيوية والأساسية، إضافة إلى اقتناء بعضها من طرف المستشفى إذا استدعت الضرورة ذلك. أما في ما يتعلق بالمعدات الطبية، فقد زود المستشفى هذه السنة بكمية مهمة منها من طرف الوزارة الوصية، وإدارة المستشفى تستجيب لحاجيات وظروف العمل، كما توصل المستشفى بمعدات مهمة من طرف العديد من الشركاء المحليين والجهويين، في إطار اتفاقيات تعاون وشراكات".

وأورد البلاغ عينه أن "عدد الفحوصات الخارجية بلغ 9455 فحصا طبيا متخصصا سنة 2018، و10571 فحصا سنة 2019، أي بزيادة 12% مقارنة مع السنة الماضية، وذلك بفضل تضافر جهود كل الأطقم الطبية وشبه الطبية والتقنية والإدارية ودائما في نفس الظروف البنيوية".

وبخصوص المشروع الاجتماعي، يتابع البلاغ، "فقد تمت إعادة تأهيل جل غرف الاستراحة للأطر وفتح باب الحوار في إطار المقاربة التشاركية التي تنهجها الإدارة، سواء مع المواطن أو مع الموظف".

وفي السياق نفسه، سبق لما سمي "ائتلاف أطباء القطاع العام بأزيلال" أن أكد "أننا لسنا في حالة إضراب عن العمل، وإنما نحن متوقفون عن أي عمل تغيب الشروط العلمية عنه، أو يهدد حياة المرضى، أو يزيد من احتمالية وقوع مضاعفات بالنسبة لصحة المريض، أو يمتھن كرامة الطبيب والمريض على حد سواء".

كما أعلن الائتلاف، في بيان تتوفر هسبريس على نسخة منه، "وقف كافة أنشطة المركب الجراحي إلى حين توفير كافة الشروط العلمية وفق المعايير المتعارف عليھا كونيا، ابتداء من الأسبوع المقبل، ما عدا الحالات الاستعجالية"، مؤكدا "مقاطعتنا لعيادات التشخيص الخارجية التي لا تصلح أن تكون حظائر فبالأحرى أن تصلح لفحص المرضى، وذلك إلى حين توفير مكان ملائم لا ينتهك حرمة المريض ويحفظ كرامة الطبيب".

وأمهل الائتلاف في بيانه "وزارة الصحة أياما معدودة لتستجيب لمطالبنا، وفي غياب ذلك، سنعلن مشفى أزيلال مشفى منكوبا، وسنطالب السلطات بغلقه، لكونه يمثل خطرا داهما على حياة المرضى، وسندعوھا إلى توجيه كافة المرضى إلى مشفى آخر".