محامون متمرنون يؤدّون اليمين باستئنافية خريبكة

صالح الخزاعي من خريبكة

احتضنت القاعة الكبرى لمحكمة الاستئناف بمدينة خريبكة، زوال اليوم، حفل أداء اليمين لتسعة متمرّنين جدد بهيئة المحامين بخريبكة؛ بحضور كل الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف والوكيل العام لدى المحكمة ذاتها وعدد من المحامين والأطر العاملة بقطاع العدل بالدائرة القضائية لخريبكة.

وقال عمر سُعيد، نقيب هيئة المحامين بخريبكة، إننا "نقف في مجلس القضاء، بمعية الشباب من أبنائنا، قصد أداء قسم عظيم يحلف فيه المقبل على ممارسة مهنة المحاماة بالله العظيم على أن يمارسها بشرف وكرامة وضمير ونزاهة واستقامة وإنسانية"، مشيرا إلى أن "هذا القسم تكاد تنفطر له الأرض والسماوات لجلاله وقدسيته، إذ يتعهد فيه المرشح للتمرين مشهدا على نفسه الله والناس أجمعين بأنه سيخلص في احترام القسم والوفاء به".

وأضاف المتحدث ذاته، في كلمة ألقاها أمام الحاضرين، أن "المحامي، في ممارسته المهنية، يجب أن يتلى بكل الصفات الحميدة من مروءة وشرف واستقامة، ويجب عليه أن يتحلى أيضا بكل القيم المهنية السامقة من نزاهة وتجرد واستقلال وكفاءة"، موردا أنه "كما يعتز المحامي أثناء ممارسته باستقلاله وحريته، فإنه يجب عليه أن يصون هاتين القيمتين الكونيتين للمحاماة بتجرده وصدقه في تنوير المحكمة وتسهيل مهامها لبلوغ الحقيقة وإنصاف المظلوم من الظالم".

وأشار النقيب إلى أن "المحاماة اليوم ينبغي أن ترفع تحديات العولمة وإكراهاتها ومتطلباتها، وتحديات الرقمنة وسرعتها، وأن تسعى بكفاءة واقتدار من خلال هذه الأجيال التي نتوسم فيها الخير والمعقود عليها الأمل إلى المساهمة الفاعلة في تحقيق العدالة وتجويد العملية القضائية ككل، والقيام بالمهام المهنية بكامل الكفاءة والجودة؛ الأمر الذي لا يتأتى إلا بمصاحبة ومواكبة المتقاضي، منذ ولوجه مرفق القضاء وخلال سائر أطوار الخصومة القضائية، لتأمين الولوج المتبصر والمستنير للعدالة".