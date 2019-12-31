شعر ودموع في توديع العميد الإقليمي للأمن بوزان‬

أيوب صدور من وزان

تكريم بطعم التقدير والعرفان، ذرف خلاله محمد الإدريسي، العميد الإقليمي للأمن الوطني بمدينة وزان، دموع الشكر والثناء على كل الأسماء التي حضرت حفل تكريمه، الاثنين، مبديا امتنانه لكل من رافقوه في مساره المهني والعملي.

بادرة التكريم، التي احتضنتها قاعة الاجتماعات بمقر عمالة إقليم وزان، حضرها كل من المهدي شلبي، عامل إقليم وزان، ومحمد عشير، الكاتب العام للعمالة، ووكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، وخالد بارع رئيس قسم الشؤون الداخلية بالعمالة، وعدد من رؤساء المصالح الخارجية وعناصر الأمن الوطني بمختلف رتبهم.

عادل اشماعو، عميد شرطة، نائب رئيس المنطقة الإقليمية للأمن بوزان، أثنى في كلمة ألقاها بالمناسبة بخصال المحتفى به، مستحضرا المسار المهني الطويل والحافل بالإنجازات والتضحيات للعميد المحال على التقاعد والذي تدرج خلاله وارتقى سلاليم المسؤولية.

وبأبيات شعرية لأبي الطيب المتنبي، أسهب العميد اشماعو في مدح رئيسه السابق، قائلا: "ووضع الندى في موضع السيف بالعلا ***مضر كوضع السيف في موضع الندى، مشيرا إلى تحليه بصفات الحلم والصرامة والإنسانية وغيرها من الصفات التي لا يمكن أن يجمع بينها أي مسؤول.

وشكل الحفل فرصة لإبراز مواهب أخرى لعناصر الشرطة عبر إتاحة الفرصة لأحد الأمنيين لإلقاء قصيدة شعرية خصصها لمدح العميد المحال على التقاعد، كما تم على هامش ذلك تقديم لوحة تذكارية وهدايا رمزية لرجل الأمن المحتفى به عرفانا بالمجهودات التي بذلها خلال مشواره المهني في حفظ أمن البلاد والعباد وممتلكاتهم.