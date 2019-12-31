"المبادرة" تعزز العرض الصحي المتنقل في تاونات

رشيد الكويرتي من فاس

تم، الاثنين، بعمالة تاونات تسليم مجموعة من المشاريع التي تدخل في إطار تفعيل المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، شملت تسليم تجهيزات معلوماتية إلى رؤساء اللجان المحلية للتنمية البشرية، ومفاتيح وحدتين طبيتين متنقلتين مخصصتين للمركزين الصحيين القرويين بجماعتي عين عائشة وعين لكدح، وسيارة إسعاف لفائدة جماعة مزراوة.

ووفقا لما أورده بلاغ صادر عن عمالة تاونات، توصلت هسبريس بنسخة منه، تم خلال المناسبة نفسها، التي جاءت على هامش عقد اجتماع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لتاونات برسم الشطر الرابع من سنة 2019، تسليم تجهيزات وناقلات بمحرك لفائدة 11 شابا من حاملي المشاريع.

وتتكون هذه المعدات من 7 عربات لنقل البضائع، و3 مكتبات، ومقشدة واحدة، تم اقتناؤها في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، بشراكة بين اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية وتعاونية سياق والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات وحاملي المشاريع، بتكلفة إجمالية تناهز مليونين و230 ألف درهم.

ويندرج إنجاز هذه المشاريع، يقول المصدر ذاته، في إطار الجهود المبذولة من طرف اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بتاونات من أجل تحسين ظروف عمل اللجن المحلية للتنمية البشرية، وإدماج الشباب في سوق الشغل وتحسين مستوى معيشتهم والرفع من دخلهم، وتقريب الخدمات الصحية من المواطنين، والتقليص من نسبة وفيات الأمهات والأطفال في مرحلة الإنجاب، وتحسين صحة الأم والطفل.

بلاغ عمالة تاونات أوضح أن اجتماع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، الذي ترأسه عامل الإقليم سيدي صالح داحا، تميز بتقديم عرض حول حصيلة تفعيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم سنة 2019، وآخر يهم المسابقة الإقليمية للإبداع والابتكار التي تندرج في إطار برنامج الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة، فضلا عن المصادقة على برنامج العمل لسنة 2020.

للإشارة، فقد بلغ عدد المشاريع المنجزة والتي هي في طور الإنجاز والمبرمجة برسم سنة 2019 بإقليم تاونات، يضيف المصدر ذاته، ما مجموعه 65 مشروعا، رصد لها غلاف مالي إجمالي يفوق 87 مليون درهم.