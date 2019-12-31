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الرئيسية | جهات | احتفالات "رأس السنة" تستنفر الدرك الملكي بسوس‬

احتفالات "رأس السنة" تستنفر الدرك الملكي بسوس‬

احتفالات "رأس السنة" تستنفر الدرك الملكي بسوس‬
رشيد بيجيكن من أكادير
الثلاثاء 31 دجنبر 2019 - 13:20

اعتمدت مصالح الدرك الملكي بمختلف السريات والمراكز الترابية والقضائية، وفرق الدراجات النارية والاستعلامات العامة التابعة للقيادة الجهوية بسوس ماسة، خلال الأيام الأخيرة، عدّة تدابير أمنية استباقية؛ وذلك بمناسبة الاحتفالات برأس السنة الميلادية الجديدة، وارتكزت أساسا على تواجد العناصر الدركية المكثف بالشارع العام، وتأمين المنشآت والمآوي السياحية المتواجدة بعدد من قرى وبوادي سوسة، وتجفيف كل المنابع المحتملة للجريمة بمختلف مظاهرها وأشكالها.

وارتكزت الخطة الأمنية، المعتمدة من طرف القيادة الجهوية للدرك الملكي بأكادير، على تشديد المراقبة على المنشآت السياحية بالمناطق القروية والساحلية، كتغازوت وإمي ودَّار واشتوكة وتزنيت، وغيرها، عبر رصد دقيق لمعلومات السياح المُقيمين بها، وتنصيب دوريات ثابتة وأخرى متحركة وإقامة سدود إدارية وقضائية بمختلف المحاور لمراقبة السيارات والأشخاص، وهي الإجراءات التي همت الطريق السيار أكادير مراكش، الذي يشهد حركة تدفق واسعة خلال نهاية السنة من وإلى المدينتيْن.

وبالمناسبة ذاتها، عبأت مصالح الدرك بسوس ماسة مجموعة من الوسائل اللوجستية والموارد البشرية الكفيلة بتنزيل هذا المخطط الأمني، الهادف إلى تأمين جيد لهذه الاحتفالات، إذ نُصبت حواجز قضائية بالطرق الوطنية والإقليمية والجهوية الحيوية، كما تم تفعيل دوريات متنقلة، تجوب مختلف المراكز والمداشر، أسفرت عن عدد من التوقيفات، شملت متلبّسين بحيازة ممنوعات أو بصدد تنفيذ أعمال إجرامية أو مبحوث عنهم على الصعيد الوطني.

وتواصل المصالح الدركية في الأقاليم الستة لجهة سوس ماسة، منذ أيام، تنزيل خُطّة أمنية خاصة بمناسبة الاحتفالات برأس السنة، تُركّز أساسا على التدخل الاستباقي والاحترازي، والتواجد المكثف بالشارع العام، والتفاعل السريع مع نداءات المواطنين وشكاياتهم؛ وكل ذلك في إطار يقظة تامة، تهدف إلى الحيلولة دون وقوع ما من شأنه إفساد هذه الاحتفالات، وتعزيز الشعور بالأمن لدى كافة المواطنين في قرى وبوادي وجبال سوس.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - سوسيولوجي الثلاثاء 31 دجنبر 2019 - 13:30
واش نحتافلوا بالسنة الامازيغية ولا السنة الميلادية ولا الهجرية عالم غريب كل قوم وبداية خلقه .....!
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1
2 - من ادغال الاطلس الثلاثاء 31 دجنبر 2019 - 13:38
الشكر التام لجميع افراد القوات المسلحة الملكية.ومنهم.بطببعة الحال.الدرك.الملكي.وكدى.لجميع.افراد.الامن.الوطني.ولكن.نقولها.بصرحة.يجب.اعادة.النظر.في.الساعات.العمل.لهولاء.الاشخاص.الارهاق.والتعب.من.عدد.الساعات.اليومية.يجعل.من.الصعب.عليهم.تتبع.كل.شيء.وخاصة.انه.مازلنا.بحاجة.الى.سيارات.وطائرات.للمراقبة.
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-3
3 - الحسين الثلاثاء 31 دجنبر 2019 - 13:42
ما علاقة المغاربة المسلمين باعيادالنصارى ؟
ثم وهل من المعقول والمنطق ان تبدأ السنة الجديدة بالمعاصي بشرب الخمور والفساد.
ام ان التبعية الأعمى هي صاحبة الموقف
اللهم رد شباب المسلمين إلى دينك ردا جميلا..
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