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هذه توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الأربعاء

هذه توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الأربعاء
هسبريس - و.م.ع
الأربعاء 01 يناير 2020 - 06:05

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الأربعاء، أن يكون الطقس باردا نسبيا، خلال الليل والصباح، فوق المرتفعات، المنطقة الشرقية، والجنوب الشرقي، فضلا عن تشكل كتل ضبابية، خلال الليل والصباح، بالسواحل الشمالية، فيما سيكون الطقس مستقرا مع سماء صافية إلى قليلة السحب بجل المناطق.

وستهب الرياح من القطاع الشرقي معتدلة إلى قوية نوعا ما بالجنوب، وضعيفة إلى معتدلة جنوبية بالجنوب الشرقي، وشرقية بمنطقة طنجة، ومتقلبة في باقي المناطق، فضلا عن هبوب زوابع رملية محلية بالأقاليم الصحراوية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 02- و03 درجات بالمرتفعات وبالهضاب العليا الشرقية، والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 02 و06 درجات بالسايس، وهضاب الفوسفاط، والماس، وشمال المنطقة الشرقية، والجنوب الشرقي، وما بين 06 و11بالشمال، الوسط، وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 12 و17 بأقصى الجنوب.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 10 و16درجة بالأطلس، الريف، الهضاب العليا الشرقية، الجنوب الشرقي، والواجهة المتوسطية، وما بين 16 و23 درجة بالشمال، الوسط، السايس، هضاب تادلة، الرحامنة، هضاب الفوسفاط، والماس، سوس، وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بین 23 و28 درجة بأقصى الجنوب.

أما البحر، فسيكون هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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