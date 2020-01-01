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كُتّاب وآراء
"اختلالات" تغضب مهنيي سيارات الأجرة في العيون
شهدت مدينة العيون، الثلاثاء، وقفة احتجاجية نظمها أرباب وسائقو سيارات الأجرة الصنف الثاني، بسبب ما أسموه الاختلالات الخطيرة التي انعكست سلبا على الحياة الاقتصادية والاجتماعية لمهنيي القطاع.
واستنكر المشاركون في التعبير الاحتجاجي، الذي نادت إليه نقابة سائقي سيارات الأجرة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، "استمرار السلطات الوصية على النقل في نهج سياسة الآذان الصماء، وغياب أي إرادة حقيقية في فتح حوار جاد ومسؤول يمكن المهنيين من استرجاع حقوقهم المشروعة".
ودعا البيان الختامي للاحتجاج إلى "القضاء النهائي على ظاهرة النقل السري ومعالجة الخصاص الكائن بالزيادة في عدد مأذونيات سيارات الأجرة لفائدة السائقين المهنيين، إلى جانب تفعيل رخص الثقة البيوميترية بغاية الاعتماد على التنقيط الأوتوماتيكي".
كما طالب المحتجون والي جهة العيون الساقية الحمراء بضرورة "فتح حوار معقول، من أجل إيجاد حل منصف لجميع المشاكل العالقة ووضع حد للفوضى والاختلالات التي يعيش على وقعها قطاع النقل بالعيون".