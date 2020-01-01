24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

01/01/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5808:3013:3616:1118:3319:53
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. تلاميذ يزورون كنوز الإسلام (5.00)

  2. العمودي يتجاهل "سامير" ويستثمر 126 مليون دولار بأديس أبابا (5.00)

  3. قرار قضائي يخرج الصحافي الراضي من "سجن عكاشة" بالدار البيضاء (5.00)

  4. اتفاقية الأحرار مع حزب كيني (5.00)

  5. "الداخلية" تنتقدُ تدبير الرباح لأزمة النقل في القنيطرة وتعدُ بالتدخل (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | "اختلالات" تغضب مهنيي سيارات الأجرة في العيون

"اختلالات" تغضب مهنيي سيارات الأجرة في العيون

"اختلالات" تغضب مهنيي سيارات الأجرة في العيون
مصطفى البكار
الأربعاء 01 يناير 2020 - 07:50

شهدت مدينة العيون، الثلاثاء، وقفة احتجاجية نظمها أرباب وسائقو سيارات الأجرة الصنف الثاني، بسبب ما أسموه الاختلالات الخطيرة التي انعكست سلبا على الحياة الاقتصادية والاجتماعية لمهنيي القطاع.

واستنكر المشاركون في التعبير الاحتجاجي، الذي نادت إليه نقابة سائقي سيارات الأجرة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، "استمرار السلطات الوصية على النقل في نهج سياسة الآذان الصماء، وغياب أي إرادة حقيقية في فتح حوار جاد ومسؤول يمكن المهنيين من استرجاع حقوقهم المشروعة".

ودعا البيان الختامي للاحتجاج إلى "القضاء النهائي على ظاهرة النقل السري ومعالجة الخصاص الكائن بالزيادة في عدد مأذونيات سيارات الأجرة لفائدة السائقين المهنيين، إلى جانب تفعيل رخص الثقة البيوميترية بغاية الاعتماد على التنقيط الأوتوماتيكي".

كما طالب المحتجون والي جهة العيون الساقية الحمراء بضرورة "فتح حوار معقول، من أجل إيجاد حل منصف لجميع المشاكل العالقة ووضع حد للفوضى والاختلالات التي يعيش على وقعها قطاع النقل بالعيون".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.