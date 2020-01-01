توزيع أغطية لفائدة نزلاء مدارس بإقليم بني ملال

حميد رزقي من بني ملال

جرت، الثلاثاء، عملية توزيع عدد من الأغطية لفائدة نزيلات ونزلاء داخلية مجموعة مدارس تنكارف الجماعاتية بجماعة بوتفردة، التي تعرف انخفاضا كبيرا في درجة الحرارة في فصل الشتاء من كل سنة.

وأفاد مصدر عن قسم العمل الاجتماعي بولاية أمن بني ملال بأن هذه العملية، التي تمت بتوجيهات من والي جهة بني ملال خنيفرة والتي تندرج في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، جاءت لتعزيز الجهود المبذولة لمواجهة آثار موجة البرد القارس خلال فصل الشتاء لهذه السنة.

وأضاف المتحدث ذاته أنه جرت بالموازاة مع هذه المبادرة تعبئة وتوجيه ما يزيد عن 660 وحدة إضافية من الأغطية لتوزيعها على نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية والمؤسسات التعليمية والأشخاص بدون مأوى بدوائر أغبالة والقصيبة وبني ملال وباشوية قصبة تادلة، خاصة منها المناطق الجبلية التي تعرف بقساوة البرد في هذا الفصل.