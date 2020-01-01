24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|1
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:58
|08:30
|13:36
|16:11
|18:33
|19:53
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- اختيار شركتين جديدتين لجمع النّفايات في الناظور
- احتفالات "رأس السنة" تستنفر الدرك الملكي بسوس
- رابطة تدعو إلى إطلاق سراح الصحافي عمر الراضي
- تطورات الصراع العربي الإسرائيلي
- حكومة 2020
العمودي يتجاهل "سامير" ويستثمر 126 مليون دولار بأديس أبابا (5.00)
قرار قضائي يخرج الصحافي الراضي من "سجن عكاشة" بالدار البيضاء (5.00)
"الداخلية" تنتقدُ تدبير الرباح لأزمة النقل في القنيطرة وتعدُ بالتدخل (5.00)
- افتتاح مقهى نسائي خالص يعيد "جدل الاختلاط" إلى الواجهة في المملكة - (105)
- مسيحيون مغاربة ينشُدون "بشرى" ملكية ويأملون فتح كنائس وطنية - (57)
- ترسيم الحدود البحرية يعترض صفقة عسكرية بين المغرب وإسبانيا - (57)
- السعودية تفرض تأمين 500 درهم على المعتمرين بداية فاتح يناير - (49)
- الحكومة تحاصر بيع العقارات في طور الإنجاز بعد فضيحة "باب دارنا" - (47)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
توزيع أغطية لفائدة نزلاء مدارس بإقليم بني ملال
جرت، الثلاثاء، عملية توزيع عدد من الأغطية لفائدة نزيلات ونزلاء داخلية مجموعة مدارس تنكارف الجماعاتية بجماعة بوتفردة، التي تعرف انخفاضا كبيرا في درجة الحرارة في فصل الشتاء من كل سنة.
وأفاد مصدر عن قسم العمل الاجتماعي بولاية أمن بني ملال بأن هذه العملية، التي تمت بتوجيهات من والي جهة بني ملال خنيفرة والتي تندرج في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، جاءت لتعزيز الجهود المبذولة لمواجهة آثار موجة البرد القارس خلال فصل الشتاء لهذه السنة.
وأضاف المتحدث ذاته أنه جرت بالموازاة مع هذه المبادرة تعبئة وتوجيه ما يزيد عن 660 وحدة إضافية من الأغطية لتوزيعها على نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية والمؤسسات التعليمية والأشخاص بدون مأوى بدوائر أغبالة والقصيبة وبني ملال وباشوية قصبة تادلة، خاصة منها المناطق الجبلية التي تعرف بقساوة البرد في هذا الفصل.