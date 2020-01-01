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الرئيسية | جهات | أجواء عادية تطبع مساء "رأس سنة 2020" بوزان

أجواء عادية تطبع مساء "رأس سنة 2020" بوزان

أجواء عادية تطبع مساء "رأس سنة 2020" بوزان
هسبريس من وزان
الأربعاء 01 يناير 2020 - 01:05

باستثناء الإقبال على محلات الحلويات، وانتشار عناصر الأمن بمداخل وشوارع مدينة وزان، استقبلت ساكنة دار الضمانة رأس السنة الميلادية الجديدة في أجواء عادية لا تختلف عن الروتين اليومي، حيث لم يتم تسجيل أي حوادث عربدة أو إخلال بالنظام العام.

وأعطى رضوان الكوش، العميد الإقليمي بالنيابة للمنطقة الأمنية بوزان انطلاق عملية انتشار العناصر الأمنية بالشوارع والساحات العمومية، التي تعرف توافدا للمواطنين بالموازاة مع اتخاذ مجموعة من التدابير الأمنية الاحترازية ضمانا لاستقبال احتفالات رأس السنة في ظروف آمنة.

وأضاف المسؤول الأمني لهسبريس أنه تم تجنيد كل العناصر الأمنية بمختلف رتبها، بصفة استثنائية من أجل تيسير هذه العملية، بتنسيق مع أفراد من القوات المساعدة وأعوان السلطة، مشيرا إلى تأمين مداخل ومخارج المدينة بسدود قضائية للرصد والمراقبة بالإضافة إلى دوريات أمنية راكبة وأخرى راجلة تجوب الأزقة والشوارع.

وساهمت الحملات التمشيطية والمداهمات السابقة، التي قامت بها مصالح الأمن بدار الضمانة والنواحي، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، في الحد من مظاهر الفوضى والتسيب والتقليل من ترويج الممنوعات بكل أنواعها.

ووفق ما عاينته هسبريس، فقد مرت أجواء استقبال ساكنة دار الضمانة للسنة الجديدة في ظروف عادية بعدما أحكم رجال الحموشي بوزان قبضتهم على المدينة الصغيرة.

كما ساهم الانخفاض الملحوظ في درجة الحرارة في إجبار المواطنين على الدخول إلى المنازل، كما غابت المشروبات الكحولية عن محجوزات الشرطة في انتظار الإعلان عن الحصيلة النهائية صباح الأربعاء.

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