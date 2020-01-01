توقيفات أمنية تسبق بداية سنة 2020 ببني ملال

حميد رزقي من بني ملال

تفعيلا لتوجيهات المصالح المركزية للدرك الملكي، سهرت القيادة الجهوية للدرك الملكي بجهة بني ملال خنيفرة، في إطار تأمينها لاحتفالات السنة الميلادية الجديدة 2020 على تنظيم عمليات أمنية شاملة بهدف محاربة الجريمة وتعزيز الشعور بالأمن لدى المواطنين، وذلك من خلال تفعيل الدوريات الأمنية وإقامة سدود إدارية وقضائية بمختلف المحاور لمراقبة الجانحين، وتعبئة مجموعة من الوسائل اللوجستية والموارد البشرية الكفيلة بتنزيل مختلف التدابير الاجرائية الأمنية.

و للغاية ذاتها، باشرت المصالح الأمنية بمختلف مراكز الدرك التابعة للقيادة الجهوية بجهة ببني ملال خنيفرة على تنظيم عمليات أمنية استباقية منذ أيام، استهدفت أساسا محاربة الجريمة وتعزيز الشعور بالأمن لدى المواطنين وأفضت إلى ايقاف عدد من الأشخاص المبحوث عنهم، أو المتلبسين بارتكاب أفعال إجرامية، وتفكيك معامل سرية وحجز معدات ووسائل كانت تستعمل لأغراض ممنوعة.

ومكنت هذه العمليات، خلال أيام الأحد الاثنين والثلاثاء، يقول مصدر مطلع لهسبريس، من إيقاف أزيد من 20 شخصا بشبهات تتوزع بين ترويج المخدرات والسكر العلني والاستهلاك وتسويق مسكر ماء الحياة، وحجز 03 دراجات نارية و03 سيارات، وحوالي 20 كيلوغراما من الكيف (سنابل)، و04 كيلوغرامات من "طابا" و50 غراما من مخدر الشيرا وطن ونصف من الماحيا و10 طن من التين الجاف.

كما تمكنت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي البرادية، الثلاثاء، من تفكيك معمل سري كان يتواجد على مستوى حدود ثلاث جماعات ترابية (سيدي عيسى – البرادية وأهل المربع)، وحجزت به 600 لتر من الماحيا معدة للبيع و7500 كيلوغرام من التين المجفف (الشريحة) فضلا عن عدة معدات ووسائل أخرى من ضمنها قنينات غاز وأسلاك نحاسية وبراميل كانت توظف في تقطير المسكر.

وأفلحت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي سوق السبت أولاد النمة، خلال اليوم ذاته، من إيقاف 05 أشخاص بشبهة ترويج الممنوعات (كحول ومخدرات)، على مستوى حدود جماعة سيدي عيسى بن علي وجماعة سوق السبت أولاد النمة بإقليم الفقيه بن صالح، وعن حجز كمية وُصفت بالمهمة من سنابل الكيف وطابا وأزيد من 120 لتر من الماحيا بالإضافة الى أربع دراجات نارية وأربعة هوائية وسيارة من نوع بيكوب.

كما تمكنت دورية للدرك الملكي بالمركز الترابي أولاد عياد، زوال الثلاثاء، من تفكيك معمل لإعداد مسكر ماء الحياة (الماحيا)، بالقرب من قناة للسقي بدوار أولاد الجابري بجماعة أولاد ناصر بإقليم الفقيه بن صالح، كما حجزت ما يُناهز 500 لترا من مسكر الماحيا ، 90 لترا منها قابلة للاستهلاك الفوري، و70 كيسا من التين المخمّر، إلى جانب عشرات المعدات المستعملة في التقطير.

ومساء الأحد، فككت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي بني ملال، معملا سريا لتقطير وصناعة مسكر ماء الحياة بوادي درنة بمنطقة الزواير بجماعة أولاد اعيش بضواحي بني ملال على الحدود الترابية مع تاكزيرت، كما حجزت ما يزيد عن 700 لتر من الماحيا قابلة للاستهلاك و03 أطنان من التين المجفف (الشريحة) بالإضافة الى عدد مهم من المعدات كانت تستعمل لصناعة هذا المنتوج.

كما حجزت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي زاوية الشيخ خلال الأحد، ما لا يقل عن نصف طن من التين المخمر، و600 لتر من الماحيا القابلة للاستهلاك، إلى جانب عدد من المعدات التي تستعمل لصناعة هذا المسكر المحظور، ضمنها أسلاك نحاسية وقنينات غاز وبرامل بلاستيكية، خلال عملية مباغتة لمعمل سري لتقطير وصنع مسكر ماء الحياة بتراب جماعة آيت أم البخث، التابعة إداريا إلى إقليم بني ملال.