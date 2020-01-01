مطاردات واعتقالات تواكب احتفالات 2020 بخريبكة

هسبريس من خريبكة

مطاردات بالسيارات الأمنية والدراجات النارية، وجري سريع عبر أزقة مجموعة من الأحياء الشعبية، وتعقّب لأشخاص ينصبون المتاريس بطريق وطنية، تلك أهم ما ميّز التدخلات التي قامت بها العناصر الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الإقليمي بخريبكة، تزامنا مع الاحتفالات بنهاية السنة الميلادية وبداية أخرى جديدة.

وأسفرت التحركات الأمنية، التي انطلقت مع عصر الثلاثاء، واستمرت إلى الساعات الأولى من صباح اليوم، عن إيقاف عدد من الأشخاص المتورطين في قضايا مختلفة، أبرزها السكر العلني، والاتجار في المخدرات وحبوب الهلوسة، وإلحاق خسائر بالملك العام والخاص، ومحاولة اعتراض السبيل، واستهلاك مسكر ماء الحياة.

وفي جولة أجرتها الجريدة مع عناصر أمنية من فرقة الدراجيين، لوحظ انتشار واسع للأمنيين بمختلف الأزقة والشوارع والأحياء السكنية والساحات العمومية بمدينة خريبكة، حيث حرص المشاركون في التدابير الأمنية المواكبة لاحتفالات نهاية السنة الميلادية على القيام بحملات تمشيطية ذات طابع استباقي، من أجل إيقاف المخالفين والحيلولة دون تطور الأوضاع في الساعات الموالية.

ونجحت العناصر الأمنية في إحباط محاولات الفرار التي يقوم بها المشتبه فيهم، حيث يضطر الأمنيون إلى الاستعانة بالسيارات الرباعية الدفع والدراجات النارية لمطاردة كل من يحاول الفرار من قبضتهم، ليتبين مع كل عملية أن الموقوف إما في حالة تخدير، أو بحوزته كمية من المخدرات أو أقراص الهلوسة أو لصاق العجلات المعروف بـ"السيليسيون".

ورغم محاولة عدد من الشبّان الفرار، إما باللجوء إلى الأزقة الضيقة والفضاءات المظلمة، أو بتسلق أسوار بعض المؤسسات التعليمية، فإن التنسيق الذي كانت تجريه العناصر الأمنية في ما بينها كان يتكلل بالنجاح، حيث يتم إيقاف المعنيين بالأمر، وحجز ما لديهم من مواد مخدرة، ونقلهم إلى مقر الديمومة بهدف تحرير محاضر قانونية في حقهم ووضعهم رهن تدابير الحراسة النظرية.

وفي إطار التفاعل السريع مع العمليات الإجرامية في مراحلها الأولى، تمكنت عناصر الشرطة القضائية، بتنسيق مع فرقة الدراجيين والسلطات المحلية، من إيقاف أشخاص ألحقوا خسائر مادية بإحدى المدارات بالطريق المؤدية إلى مدينة الفقيه بن صالح، قبل أن يعمدوا إلى وضع أحجار بالطريق ذاتها، في محاولة منهم لاعتراض سبيل المارة ومستعملي الطريق لولا وصول الدوريات بسرعة.

وحرص الأمنيون على القيام بدوريات ليلية بالأماكن المظلمة والنقط السوداء بأطراف المدينة، خاصة بالأحياء السكنية "البريك"، والقدس، والفتح، والزيتونة، والسلام، ودوار المراهنة، وبنجلون، والأمل، كما جرى تنقيط مجموعة من الأشخاص عبر جهاز الاتصال اللاسلكي، أو من خلال نقل بعضهم إلى مقر الديمومة بهدف التحقق من هويات من لم يقدّم للأمنيين بطاقة تعريفه الوطنية.

وأوضح العميد الإقليمي المصطفى الولّافي، العميد المركزي للأمن بمدينة خريبكة، أنه "في إطار تعليمات المدير العام للأمن الوطني، ووالي أمن بني ملال، ورئيس المنطقة الأمنية بخريبكة، بخصوص تأمين الاحتفالات بنهاية السنة الميلادية، تم اتخاذ عدة تدابير واحتياطات أمنية على مستوى مدينة خريبكة، حتى تمر احتفالات نهاية السنة الميلادية في أحسن الظروف".

وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "التدابير الأمنية شملت سدود المراقبة وسدود أخرى للتصفية بأهم الشوارع والمحاور الطرقية، بالإضافة إلى التغطية التي قامت بها 7 دوائر للشرطة بمجال اشتغالها، إلى جانب 8 احتياطات قارة، بتنسيق مع القوات المساعدة وفرقة الدراجيين المتحركة (الصقور)".

وأشار المسؤول الأمني إلى أن "فرق الشرطة القضائية تجندت بالكامل، حتى تمر الاحتفالات في ظروف عادية، إلى جانب تجنيد فرق الأبحاث المتمركزة بمجموعة من النقط، من أجل محاربة الجريمة وكل الشوائب الأمنية بمختلف أنواعها وأشكالها، خاصة في ما يرتبط بمراقبة الأماكن العمومية كالفنادق والتجمعات والمحلات التجارية الكبرى".

وأورد العميد المركزي للأمن بمدينة خريبكة، ضمن التصريح ذاته، أن "الإجراءات الأمنية تمثلت أيضا في تجنيد فرق الاستعلامات العامة من أجل الاستخبار والبحث وتوفير المعلومات حول المجرمين وكل مظاهر الانحراف التي من شأنها أن تعكر صفو الاحتفالات".

يُشار إلى أن عامل إقليم خريبكة قام، عصر الثلاثاء، بزيارة تفقّدية إلى مقر منطقة الأمن الإقليمي قُبيل الانتشار الرسمي لعناصر الأمن الوطني بالمدينة، حيث قُدّمت له من طرف رئيس المنطقة الإقليمية للأمن بخريبكة شروحات حول التدابير المتخذة لتأمين احتفالات نهاية السنة، في ما حرص عامل الإقليم على تشجيع وتحفيز العناصر الأمنية على القيام بمهامهم بالشكل المطلوب.