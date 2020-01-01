حوادث محدودة وورود للشرطة في "بوناني فاس"

رشيد الكويرتي من فاس (صور: سعد القادري)

مرّت احتفالات رأس السنة الجديدة بمدينة فاس، وفق حصيلة أعلنت عنها ولاية أمن فاس، في ساعة متأخرة من الليلة المنصرمة، بتسجيل حوادث محدودة، بفضل الترتيبات الاستباقية المتخذة لتأمين هذه المناسبة.

واعتمدت ولاية أمن فاس خطة مهنية أمنية محكمة من أجل تدبير احتفالات رأس السنة الجديدة، حسب ما أكده والي أمن فاس عبد الإله السعيد، الذي أبرز، في تصريح لهسبريس، أن هذه الخطة، التي تم تنزيلها منذ مدة، مستمدة من الإستراتيجية التي تنهجها المديرية العامة للأمن الوطني في التدبير الأمني بصفة عامة.

وأوضح المسؤول الأمني ذاته أن هذه الإستراتيجية، التي تم العمل عليها بالتدريج، رافقها عقد اجتماعات موسعة مسبقة شارك فيها مسؤولو جميع الوحدات الأمنية، مبرزا أنه تمت ليلة الاحتفالات بالسنة الجديدة مضاعفة التدابير الأمنية بإشراك جميع الوحدات فيها، سواء بالزي الرسمي أو المدني.

والي أمن فاس أورد أنه تم توزيع التشكيلات الأمنية المختلفة على جميع الأماكن التي يرتادها المواطنون بهذه المناسبة، سواء من أجل التجول أو التسوق أو الاحتفال، دون إهمال الأماكن البعيدة أو الشعبية، وتنصيب السدود القضائية وتدعيمها بالعناصر الكافية والآلات التقنية للتحقق من الهويات ومن المركبات، فضلا عن تعبئة السدود الإدارية المتنقلة للمساهمة في الحد من حوادث السير.

عبد الله السعيد أكد أن هاته الإجراءات مبنية على إمكانات مهمة سخرتها المديرية العامة للأمن الوطني لفائدة ولاية أمن فاس، كما هو الشأن بالنسبة إلى قاعة القيادة والتنسيق المجهزة بتقنيات من الجيل الجديد والذكي، المرتبطة بالكاميرات الحضرية، والمخصصة، كذلك، لاستقبال نداءات المواطنين قبل إحالتها على الوحدات الميدانية من أجل التدخل في ظرف لا يتعدى سبع دقائق.

والي أمن فاس أوضح أن انطلاق العمل بالشرطة المتنقلة للنجدة وبفرقة محاربة العصابات في 16 ماي الماضي، بمناسبة الاحتفال بذكرى تأسيس الأمن الوطني، أعطى قيمة مضافة للعمل الأمني بمدينة فاس، مشيرا إلى أن ذلك تم تعزيزه بدعم ولاية أمن فاس بحوالي 650 شرطيا إضافيا؛ وهو ما ساهم، وفقه، في تعزيز الشعور بالأمن والاحتفال بالعام الجديد في ظروف آمنة.

في غضون ذلك، وفي ضربة استباقية لاحتفالات رأس السنة، تمكنت المصالح الأمنية بفاس من مداهمة وكر للاتجار في مادة "الماحيا" كائن بحي باب السفير بمنطقة بندباب، مكنت، وفق ما أكده لهسبريس العميد خالد العبدلاوي العلوي رئيس مصلحة التواصل بولاية أمن فاس، من حجز كمية مهمة من هذا المشروب الكحولي، وسلاحين أبيضين من الحجم الكبير، فضلا عن توقيف المشتبه فيه بالوقوف وراء هذه القضية.

من جانبه، قال محمد أفراس، العميد الإقليمي رئيس المنطقة الأمنية بنسودة، أنه، بالموازاة مع العمل النظامي بمناسبة ليلة الاحتفال برأس السنة الجديدة بتوفير التغطية الأمنية الشاملة، كان هناك عمل مواز لمحاربة كل أشكال الجريمة.

وأوضح أفراس، في تصريح لهسبريس، أنه تم، غداة هذه الليلة، تسجيل بعض القضايا بمنطقة بنسودة؛ أهمها توقيف شخص يشتبه في تورطه في حيازة المشروبات الكحولية والاتجار فيها بدون ترخيص، وشخص آخر بحي المسيرة للاشتباه في اقترافه للسرقات من داخل سيارات المواطنين.

وتميّزت هذه الاحتفالات، التي عرفت توافد أعداد كبيرة من ساكنة فاس منذ الساعات الأولى من ليلة أمس إلى وسط المدينة، بتهافت المارة لأخذ صور تذكارية مع عناصر الشرطة المرابطة بالشوارع وأمام مختلف المنشآت؛ فيما اختار بعضهم مد أطفالهم بالورود لتوزيعها على العناصر الأمنية، تقديرا منهم لها على مجهوداتها في السهر على تأمين هذه الاحتفالات، واستتباب الأمن.