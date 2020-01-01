درك بني ملال يستنفر عناصره لتأمين "البوناني"

حميد رزقي من بني ملال

تفعيلا لتوجيهات المصالح المركزية للدرك الملكي، سهرت القيادة الجهوية للدرك الملكي بجهة بني ملال خنيفرة، في إطار تأمينها لاحتفالات السنة الميلادية الجديدة 2020، على تنظيم عمليات أمنية شاملة بهدف محاربة الجريمة وتعزيز الشعور بالأمن لدى المواطنين؛ من خلال تفعيل الدوريات الأمنية، وإقامة سدود إدارية وقضائية بمختلف المحاور لمراقبة الجانحين، وتعبئة مجموعة من الوسائل اللوجستية والموارد البشرية الكفيلة بتنزيل مختلف التدابير الاجرائية الأمنية.

وللغاية ذاتها، باشرت المصالح الأمنية بمختلف مراكز الدرك التابعة للقيادة الجهوية بجهة ببني ملال خنيفرة تنظيم عمليات أمنية استباقية منذ أيام، استهدفت أساسا محاربة الجريمة وتعزيز الشعور بالأمن لدى المواطنين وأفضت إلى إيقاف عدد من الأشخاص المبحوث عنهم، أو المتلبسين بارتكاب أفعال إجرامية، وتفكيك معامل سرية وحجز معدات ووسائل كانت تستعمل لأغراض ممنوعة.

ومكنت هذه العمليات، التي تعتمد على الاستباقية، خلال أيام الأحد الاثنين والثلاثاء، يقول مصدر مطلع لهسبريس، من إيقاف أزيد من 20 شخصا بشبهات تتوزع بين ترويج المخدرات والسكر العلني والاستهلاك وتسويق مسكر ماء الحياة، وحجز 03 دراجات نارية و03 سيارات وحوالي 20 كيلوغراما من الكيف سنابل و04 كيلوغرامات من طابا و50 غراما من مخدر الشيرا وطن ونصف الطن من الماحيا و10 أطنان من التين الجاف.

وفي هذا الإطار، تمكنت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي البرادية، الثلاثاء، من تفكيك معمل سري على مستوى حدود ثلاث جماعات ترابية (سيدي عيسى – البرادية وأهل المربع)، وحجزت به 600 لتر من الماحيا معدة للبيع و7500 كيلوغرام من التين المجفف (الشريحة)، فضلا عن معدات ووسائل أخرى؛ من ضمنها قنينات غاز وأسلاك نحاسية وبراميل كانت توظف في تقطير المسكر.

وأفلحت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي سوق السبت أولاد النمة، خلال اليوم ذاته، في إيقاف خمسة أشخاص بشبهة ترويج الممنوعات (كحول ومخدرات)، على مستوى حدود جماعة سيدي عيسى بن علي وجماعة سوق السبت أولاد النمة بإقليم الفقيه بن صالح، وعن حجز كمية وُصفت بالمهمة من سنابل الكيف وطابا وأزيد من 120 لتر من الماحيا، بالإضافة إلى أربع دراجات نارية وأربع دراجات هوائية وسيارة من نوع بيكوب.

كما تمكنت دورية للدرك الملكي بالمركز الترابي أولاد عياد، زوال الثلاثاء، من تفكيك معمل لإعداد مسكر ماء الحياة (الماحيا)، بالقرب من قناة للسقي بدوار أولاد الجابري بجماعة أولاد ناصر بإقليم الفقيه بن صالح؛ وهو ما أسفر عن حجز ما يُناهز 500 لتر من مسكر الماحيا، 90 لترا منها قابلة للاستهلاك الفوري، و70 كيسا من التين المخمّر، إلى جانب عشرات المعدات المستعملة في التقطير.