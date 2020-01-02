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هذه توقعات الأرصاد الجوية لطقس الخميس بالمملكة

هذه توقعات الأرصاد الجوية لطقس الخميس بالمملكة
هسبريس - و.م.ع
الخميس 02 يناير 2020 - 06:10

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الخميس، أن يكون الطقس باردا نسبيا، خلال الليل والصباح، فوق المرتفعات والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي.

وستنتشر سحب منخفضة نسبيا كثيفة غرب الواجهة المتوسطية، فضلا عن تشكل كتل ضبابية بالسهول الأطلسية الشمالية والواجهة المتوسطية وغرب السايس، فيما ستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بالجنوب، وصافية إلى قليلة السحب بباقي المناطق.

وستهب الرياح شرقية معتدلة إلى قوية نوعا ما بالأقاليم الجنوبية، وضعيفة إلى معتدلة جنوبية بالجنوب الشرقي، شرقية بمنطقة طنجة، وشمالية إلى متقلبة عموما في باقي المناطق، فضلا عن هبوب زوابع رملية بالأقاليم الصحراوية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 3 و3 درجات بالمرتفعات، وما بين صفر درجة و5 درجات بالمنطقة الشرقية، والجنوب الشرقي، وما بين 3 و8 بالسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 5 و11 درجة بالشمال والوسط وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 12 و17 درجة بأقصى الجنوب.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 12 و18 درجة بالمرتفعات والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي والواجهة المتوسطية، وما بين 16 و22 بالسهول الشمالية والوسطى وسوس وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بین 22 و28 درجة بأقصى الجنوب.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان بالساحل الأطلسي.

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