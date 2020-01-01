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الرئيسية | جهات | تعزيزات الأمنيين توفّر "سلامة البوناني" في الناظور

تعزيزات الأمنيين توفّر "سلامة البوناني" في الناظور

تعزيزات الأمنيين توفّر "سلامة البوناني" في الناظور
عبد الكريم هرواش من الناظور (صور: محمد العبوسي)
الأربعاء 01 يناير 2020 - 14:20

شهدت مدينة النّاظور، ليلة رأس السّنة، تعزيزات أمنية مُشدّدة على مستوى عددٍ من الشّوارع الرّئيسية وأمام الفنادق والمرافق التّرفيهية وكورينش النّاظور، ضمانًا لمرور احتفالات السّنة الجديدة في أجواء آمنة.

وشاركَت في هذه الحملةِ أجهزة الأمن المختلفة التّابعة للمنطقة الإقليمية للأمن النّاظور، عبر تأمين حركة المرور والجولان وتكثيف الدّوريات الأمنية التي ظلّت تجوب شوارع المدينة طيلة الليلة دون تسجيل أيّ حادثٍ، ما عدا إيقاف بعض المشتبه فيهم في جنحٍ سابقة وإخضاعهم للتّحقيق.

ومن جهةٍ أخرى، صادرت عناصر الأمن عددًا من قنينات الخمر المُهرّبة وكمّيات من المُخدّرات، في إطار تطويقها لأيّة أنشطةٍ قد تفضي إلى الانفلات الأمني في سياق الاحتفالات بمناسبة رأس السّنة الجديدة.

وكانت المنطقة الأمنية بالنّاظور قد وضعت خطة استباقية، عبر تكثيف العناصر الأمنية والدوريات ومحاصرة أنشطة تهريب الخمور، ضمانًا لمرور ليلة رأس السّنة في أجواء آمنة.

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - 2020 الأربعاء 01 يناير 2020 - 14:55
هاد الشي لي تنديروا في راس العام ما تيديروه حتى الشعوب لي تيعنيهم .وبزااااااف هاد الشي على المناسبات
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