هكذا قضت ساكنة المحمدية ليلة رأس السنة الجديدة

هسبريس ـ عبد الإله شبل

على غرار باقي المدن المغربية، خرج سكان مدينة المحمدية ليل الثلاثاء للاحتفال باستقبال السنة الميلادية الجديدة 2020 ووداع سنة 2019، إذ شهد مركزها المعروف بـ"البارك" حضورا مكثفا لمختلف الشرائح.

وغصّ مركز المدينة، ليلة الثلاثاء ـ الأربعاء، بالشباب والنساء والرجال الذين فضلوا قضاء ليلة رأس السنة خارج منازلهم، إذ توافدوا على "البارك" المتواجد قبالة مقر العمالة، حيث امتلأت المقاهي عن آخرها، ووجد كثير من المواطنين صعوبة في العثور على مكان لركن سياراتهم.

وتحول "البارك"، وكذا المجال المحاذي لشاطئ المركز، إلى قبلة للشباب الراغبين في الاحتفال بالسنة الجديدة، فيما شكل بعضهم حلقات للعزف على الآلات الموسيقية فرحا بقدوم العام الجديد.

ولَم تخل هذه الاحتفالات التي شهدتها مدينة فضالة من حوادث سير وتهور مراهقين، وسكر وعربدة، مع ما يرافق ذلك من اعتقالات من طرف الأجهزة الأمنية التابعة للمنطقة الإقليمية بالمحمدية، التي استنفرت مصالحها لمضي هذه الليلة في أحسن الظروف.

وشهدت المحمدية خلال هذه الليلة استنفارا أمنيا بمختلف الشوارع الكبرى؛ كما تم نصب عدد من "الباراجات" بمداخل المدينة، ضربت مراقبة على السيارات التي تلج إليها.

وعرفت المدينة مطاردة هوليودية من طرف العناصر الأمنية لإحدى السيارات، بعدما ارتكب سائقها حادثة ولاذ بالفرار، ليتم توقيفه بحضور كبار المسؤولين الأمنيين، وإحالته على الدائرة الأمنية، ليتبين بعد تنقيطه أنه مبحوث عنه.

ووجه رئيس المنطقة الإقليمية الأمنية بالمحمدية تعليمات لعناصره بضرورة احترام القانون وحقوق الإنسان المتعارف عليها خلال تدخلاتهم لتوقيف المشتبه بهم، مشددا على ضرورة اعتبار ليلة رأس السنة "غير عادية"، موردا: "يجب الاحتراز والتعامل بشكل جدي والشك في كل شيء".

ومكّن التواجد الأمني بالمحمدية، كما عاينت ذلك جريدة هسبريس الإلكترونية، من مضي الليلة في ظروف جيدة دون وقوع مشاجرات في الشوارع، الأمر الذي استحسنه عدد من المواطنين في ارتساماتهم للجريدة.