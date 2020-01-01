دوريات أمنية تدفئ "الأجواء الباردة" بمدينة سطات

إبراهيم الحافظون من سطات

اتخذت ولاية أمن سطات جميع الاحتياطات الاستباقية لتأمين الاحتفال برأس السنة الميلادية، بانتشار مبكّر للدوريات الأمنية المدعمة باللوجيستيك، على مستوى المداخل الرئيسة للمدينة، مع نشر عناصر الأمن وأفراد من القوات المساعدة على مستوى وسط المدينة والشوارع الرئيسة.

وعاينت هسبريس مجريات الخطة الأمنية التي أسفرت عن التحكّم في الأمور، بوضع ثلاثة سدود قضائية متفرقة على مداخل المدينة من الجهات الشمالية والجنوبية والشرقية، وتخصيص نقطتين للمراقبة، فضلا عن دوريات راجلة على مستوى أهم الشوارع، ودوريات قارّة على مستوى محطة القطار والأسواق التجارية الممتازة وملتقيات الطرق ومحطة الحافلات وبمستعجلات المركز الاستشفائي الحسن الثاني بسطات.

مصادر هسبريس أفادت بأن العمليات الأمنية والتدخلات وعمليات التنقيط أسفرت، إلى حدود الواحدة صباحا من السنة الميلادية الجديدة 2020، عن توقيف 8 أشخاص ووضعهم تحت تدبير الحراسة النظرية، للاشتباه فيهم باقترافهم أفعالا مخالفة للقانون؛ أبرزهم أحد المشتبه فيه بترويج المخدرات وأقراص الهلوسة، دون تسجيل نزاعات أو عربدة أو إخلال بالنظام العام.

وأرجعت المصادر ذاتها هدوء الجو العام على المستوى الأمني، خلال الاحتفال بالسنة الميلادية الجديدة، إلى العمليات الاستباقية والحملات الأمنية التي قامت بها عناصر الأمن والانتشار المبكّر لدوريات الشرطة تحت إشراف الرؤساء والتركيز على الأحياء الشعبية كحي ميمونة ودالاس وغيرهما؛ وهو ما ساعد على التحكّم في الوضع ليلة حلول العام الجديد.